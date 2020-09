Suspensión por jugueteo sexual vía Zoom

Pasados unos minutos, Sergio Massa interrumpió la sesión mixta para anunciar la suspensión del diputado. “Desgraciadamente quiero interrumpir el debate de esta ley por una falta grave de un diputado. Se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro del funcionamiento de esta casa”, comenzó diciendo Massa. Para ese momento las imágenes del diputado junto a los senos de su pareja recorrian el mundo.

“En estos meses hemos convivido con situaciones donde algún diputado se quedaba dormido o se tapaba mientras estaba en su casa, pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y de normal funcionamiento de esta casa”, continuó y reclamó la aplicación del artículo 188 de la Cámara de Diputados y la conformación de una comisión integrada por cinco diputados -a sugerencia de todos los bloques- para evaluar la sanción a Ameri y si corresponde, su expulsión.

Cecilia Moreau tuvo que explicarle cuál era la situación a colegas como el cordobés Mario Negri o Graciela Camaño, que manifestaron no entender qué estaba pasando. “Muchos de nosotros no sabemos lo que ha sucedido. No entendemos por qué estamos suspendiendo a un diputado, ni qué hizo, por su enojo asumo que debe ser algo grave”, sostuvo Camaño.