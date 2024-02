Transferencias a las provincias: Gobierno pagó solo $12 millones del Incentivo Docente

cuadro-gasto-politikon.png

Cuando se liquiden los salarios de enero, los gobiernos provinciales deberán compensar ese adicional o los docentes verán en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos. En el caso de la provincia de Buenos Aires representa en 5% del salario de mano aproximadamente.

El importe no es menor, ya que en el caso de un docente de grado de la provincia de Buenos Aires de $312.400 de salario mensual en mano, el importe del DONID es de $16.450.

Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, señaló a Ambito que “en el promedio histórico el 25% de las transferencias no automáticas devengadas corresponden al FONID, pero este mes (por enero) fueron el 91%, porque desapareció el resto de los gastos”.

Pegoraro consideró que, si el Gobierno se mantiene en la posición de no mandar el dinero para los maestros los gobernadores “por lo menos dos o tres meses van a tratar de pagar con fondos propios”. Eso ya ocurrió en otros momentos y luego se regularizaron los pagos.

Hay que tener en cuenta es que, aunque no sean fondos de transferencia automática, como son los coparticipables que en la medida que se recaudan se mandan a las tesorerías provinciales, la mayor parte de los gastos discrecionales están amparados por leyes y, por lo tanto, el Gobierno central está obligado a enviarlos, tarde o temprano.

“Ya ocurrió otras veces que hubo demora. En enero, en general, no se paga y luego se pone al día en los meses subsiguientes”, explicó Pegoraro. No obstante, en el actual contexto de enfrentamiento político, no es de descartar que algunos de los gastos que no se están formalizando ahora terminen en una disputa legal.

Cero pesos para jubilaciones

El titular de Politikon Chaco advirtió que, en enero, por ejemplo, no se transfirieron fondos para las cajas provinciales. Se trata de Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Y anticipó que “esto va a generar un conflicto”.

El caso del gobernador Valdés

Durante enero el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, fue uno de los mandatarios de la oposición que se mostró a favor de la aprobación de la Ley Ómnibus, que finalmente salió con los actuales recortes.

Ese mes, la Tesorería Provincial recibió $1.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los ATN son los gastos más discrecionales de todos, porque el Poder Ejecutivo los puede asignar de la manera que quiera. Corrientes fue la única en recibir una cifra que, según señala Pegoraro, es políticamente relevante.

También es cierto que, en enero, Corrientes fue afectada por un temporal que generó inundaciones de campos y pérdidas de recursos, en una provincia que estuvo anteriormente castigada por la sequía e incendios de pastos.