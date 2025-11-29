Acusan al secretario de Defensa de EEUU por "crimen de guerra" tras conocerse ataque a embarcación en el Caribe + Seguir en









El hecho ocurrió en septiembre pero se conoció esta semana. El funcionario Pete Hegseth se defendió: “El objetivo es detener las drogas letales”.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos.

En medio de la avanzada militar que sostienen los Estados Unidos sobre Venezuela, un hecho volvió a poner el alerta sobre las intervenciones armadas de la potencia norteamericana sobre la región: se confirmó que atacaron dos veces a una supuesta embarcación vinculada con el narcotráfico en el Caribe.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho que se conoció esta semana ocurrió el 2 de septiembre, cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses decidieron un segundo ataque a la embarcación tras conocer que su intento inicial no causó la muerte de todos los tripulantes. Finalmente, la operación terminó con un saldo de 11 muertes.

La medida, enmarcada en lo que Estados Unidos denomina "Operación Lanza del Sur", fue defendida por el secretario de Defensa Pete Hegseth, encargado de la estrategia militar norteamericana. “Estos ataques altamente efectivos están específicamente diseñados para ser ‘ataques letales y cinéticos’. El objetivo declarado es detener las drogas letales, destruir narcobuques y eliminar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense", expresó en redes sociales.

El operativo provocó conmoción en la opinión pública estadounidense y los congresistas de ese país no demoraron en expresarse. El legislador Ted Lieu, representante de California, planteó que "si los informes son ciertos, entonces se cometió un crimen de guerra". Su par Seth Moulton, electo por Massachusetts, consideró que el asesinato a los sobrevivientes era "totalmente ilegal" y manifestó que "la idea de que los restos de una pequeña embarcación en un océano inmenso supongan un peligro para el tráfico marítimo es claramente absurda". "Los estadounidenses serán juzgados por ello, ya sea como crimen de guerra o como asesinato a sangre fría", agregó. Las autoridades parlamentarias del Comité de Servicios Armados del Senado ya solicitaron los detalles del operativo para concretar "una supervisión rigurosa".

pete hegseth Donald Trump Donald Trump junto a Pete Hegseth. AP Donald Trump reclamó cerrar completamente el espacio aéreo de Venezuela El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono respecto de la situación de Venezuela y afirmó que el espacio aéreo del país caribeño debe considerarse “cerrado en su totalidad”. La advertencia apareció este sábado en su cuenta oficial de Truth, en medio de un clima de fuerte tensión militar en el Caribe y de contactos directos con Nicolás Maduro.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”, escribió el mandatario. El mensaje se difundió mientras el Pentágono desplegaba el portaaviones más grande del mundo y reforzaba la presencia militar en la región. Durante el fin de semana previo, Trump sostuvo una conversación telefónica con Maduro, en la que aseguró que Estados Unidos incrementaría las acciones militares si el líder chavista no se retiraba de Caracas en el corto plazo. Allí el presidente norteamericano le habría planteado a su par venezolano que su objetivo político consistía en “terminar con los carteles de la droga que actúan bajo la protección del Palacio de Miraflores”. Además, sostuvo que los principales beneficiarios de actividades ilegales como drogas, armas y petróleo, debían abandonar el país junto a Maduro. En esa lista incluyó a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, señalados como parte central de la estructura de poder chavista.