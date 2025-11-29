El hermano de Diego Fernández habló tras la reapertura de la causa: "es volver a creer en la Justicia" + Seguir en









La Cámara de Apelaciones anuló el sobreseimiento de Cristian Graf y ordenó reactivar la investigación por el crimen ocurrido en 1984. Su hermano valoró la medida y reclamó que, por primera vez, se haga una pesquisa completa.

La familia de Fernández Lima exige que se avance sobre el rol de Cristian Graf.

La decisión judicial que reactivó la causa por el crimen de Diego Fernández Lima volvió a poner en movimiento un expediente que permaneció prácticamente detenido durante cuatro décadas. En declaraciones radiales de este sábado, su hermano Javier Fernández se valoró el fallo que anuló el sobreseimiento de Cristian Graf, excompañero de colegio de la víctima, y habilitó una nueva etapa de investigación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Javier describió el impacto emocional que provocó este avance después de tantos años sin respuestas. “Es un poco de paz, tanto para Diego como para mi papá, mi mamá y para mí”, aseguró al analizar la resolución judicial. La familia sostiene que la desaparición del adolescente nunca fue investigada correctamente y que el caso fue minimizado desde el primer momento. “A mi hermano lo pusieron como fuga de hogar. Nadie fue al colegio, ni a excursionistas, donde él pasaba sus días”, recordó.

Diego tenía 16 años y había salido de su casa con la frase “ya vengo” antes de desaparecer. Para Javier, la reapertura marca un antes y un después en una causa que durante décadas no avanzó. “Es volver a creer en la justicia”, afirmó en Radio Mitre.

La familia reclama que se investigue en serio En el diálogo radial, Javier explicó cómo lograron revertir el cierre del expediente, que llevaba años sin movimientos concretos. “Gracias a la apelación que hicimos con el fiscal, se dictó la nulidad para que se investigue realmente el asesinato de Diego y se llame a testigos”, señaló, insistiendo en que nunca se realizaron las diligencias básicas.

La familia mantiene desde 1984 que la investigación fue superficial y que no se analizaron los entornos más cercanos del adolescente, como su escuela o el club Excursionistas. Para ellos, esa falta de acción fue determinante para que el caso se congelara durante décadas.

El hallazgo en la casa de Graf y el giro que reactivó el caso Uno de los momentos más duros de la entrevista llegó cuando Javier recordó el hallazgo del cuerpo de su hermano, un hecho que volvió a tomar notoriedad pública por las características del descubrimiento. “Está corroborado judicialmente que Diego estaba enterrado en el terreno de Graf, no en la medianera”, aclaró, para despejar las primeras versiones difundidas. El caso volvió a escena cuando, durante una obra en una vivienda vecina a la de Gustavo Cerati, trabajadores encontraron restos humanos que luego fueron identificados como los de Diego. “Si no fuera por eso, capaz que hoy no sabríamos nada”, reconoció Javier sobre la inesperada reaparición del caso. También relató con crudeza las condiciones en que fue encontrado el cuerpo: “Lo asesinaron por la espalda, lo quisieron descuartizar, no pudieron, y lo enterraron a 60 centímetros del piso”. Y agregó: “Ahí crecieron sus hijos, hicieron cumpleaños, festejaron asados. Es muy macabro”.

Temas Crimen

Policiales