Trigo: ¿3 millones menos, a pesar de los precios récord?

…que, mientras la semana registró un día menos de actividad comercial por el feriado del censo nacional, el miércoles, los mercados internacionales siguieron con sus marcadas oscilaciones, aunque siempre sobre un fuerte nivel de sostén debido a los bajos stocks, y los problemas de abastecimiento por el conflicto en el Mar Negro. En lo local, siguió acomodándose la nueva plaza de Cañuelas, adonde se mudó el mercado de hacienda que hasta el viernes pasado funcionaba en Liniers. Mientras, se hacían los últimos ajustes para la Exposición del Centenario Angus que tendrá lugar en la Rural de Palermo entre el martes y el viernes próximo, con una apretada agenda de charlas, y juras, además del Concurso Especial de genética que se llevará a cabo mañana desde el agroganadero de Cañuelas. Mientras, en Foz do Iguazú se desarrolló hasta ayer Mercosoja, el congreso brasileño sobre la oleaginosa que deliberó durante 3 días en la frontera, epicentro de la principal región productora: el Mercosur. Con presencia de delegación argentina (de AcSoja) hubo allí novedades de distinto tenor. Por ejemplo, Brasil plantea modificar la humedad del grano de 14% a 13%, y cambiar la clasificación en: a) para alimentación humana, b) materia prima para alimentación humana, animal y biodiésel, y c) fines especiales con elevados tenores de aceite ( + 20%), y proteína (+ 40%). La medida permitiría captar los mercados internacionales más exigentes, y Brasil tendría ciertas ventajas por la calidad de su producción. Se supo también que hubo reuniones conjuntas entre Aprosoja de Brasil, ACSOJA, CREA y AAPRESID de Argentina, y APS de Paraguay, donde se propuso una agenda común. “Son tres países que no compiten entre sí porque el mercado mundial carece de soja y está la oportunidad de abrir nuevos mercados juntos”, se expresó, en referencia a una región de más de 180 millones de toneladas de producción y hoy principal abastecedor de la oleaginosa a China.