12 de noviembre 2025 - 09:00

¡Último día de ahorro! Aprovechá ofertas imperdibles en este supermercado sólo por hoy, 12 de noviembre de 2025

Accedé a rebajas especiales en alimentos, vinos, espumantes, artículos de tecnología y electrodomésticos para renovar tu hogar sin gastar de más.

Las promociones están disponibles, tanto en la tienda online como en las sucursales físicas de la cadena. 

Después de una semana cargada de descuentos por el Cyber Monday y el Black Carrefour, las promociones no se detienen. La cadena de supermercados decidió extender sus ofertas por tiempo limitado y hoy es el último día para aprovechar rebajas especiales en productos seleccionados.

La propuesta para cuidar nuestro bolsillo incluye beneficios imperdibles en alimentos, electrodomésticos, artículos de limpieza, bebidas y productos de tecnología. ¡Descubrílas!

Descuentos y promociones en Carrefour

Las ofertas continúan disponibles en todas las sucursales del país y también en la plataforma online de Carrefour, donde los clientes pueden acceder a precios imperdibles sin salir de la comodidad de su hogar. Entre las más destacadas, se encuentran:

  • Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago en artículos seleccionados de Smart Tvs, heladeras, lavarropas y aires acondicionados de marcas como Philco, Candy, Philips y Gafa.

  • ¡Llegó el 2x1 a Carrefour! Aprovechá rebajadas imperdibles en auriculares, accesorios tecnológicos y pequeños electrodomésticos, como cafeteras, secadores de pelo, planchas, freidoras de aire, aspiradoras y tostadoras.

  • Obtené hasta 9 cuotas sin interés o 20% de ahorro en un pago en celulares, notebooks y productos para equipar el sector "Gaming". HP, Philips, Motorola, Xiaomi, EXO y Lenovo son algunas de las firmas participantes.

  • Elegí entre 2x1, 3x2 y hasta 70% de descuento en la segunda unidad para tu compra de alimentos, gaseosas, galletitas, arroz, aceite, pastas secas, café, golosinas, cervezas, detergentes, congelados y demás productos de supermercado. Corona, Oreo, Pepitos, Tang, McCain, Vegetalix, Coca Cola, Pepsi, Stella Artois, Nescafé y KitKat están entre las compañías.

  • 3x2 en vinos y espumantes de bodegas como Alma Mora, Protillo, Elementos, Fond de Cave, Emilia y Cosecha Tardía. La promoción no incluye sidras ni sabores fizz.

