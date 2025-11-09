Esta cadena de supermercados ofrece grandes descuentos en licuadoras y celulares por tiempo limitado







La cadena lanzó rebajas online con cuotas y beneficios exclusivos para quienes compren a través de su plataforma digital.

Esta cadena tiene imperdibles descuentos en celulares y licuadoras. Gentileza - PhoneArena

Muchos consumidores buscan la oportunidad exacta para renovar tecnología o pequeños electrodomésticos, sin tener que pagar precios muy altos. Es por eso que, una cadena muy conocida habilitó promociones que permiten acceder a dispositivos para la casa y el día a día, con grandes rebajas y cuotas sin interés.

Las ofertas se encuentran disponibles en su tienda virtual, lo que permite comprar desde la comodidad de tu casa y recibir los productos en tu puerta. La disponibilidad puede variar según el stock, así que te conviene revisar los detalles antes de confirmar la compra.

ELECTRO SUPERMERCADO Las ofertas de celulares en COTO La plataforma digital de COTO lanzó descuentos en teléfonos de distintas gamas, apuntados tanto a quienes buscan algo básico, como para quienes necesitan un equipo con mejor rendimiento.

Entre las alternativas disponibles, está el Motorola Moto E15 4G LTE con pantalla de 6,6 pulgadas, 2GB de RAM y 64GB de almacenamiento, en color azul. Su precio quedó en $179.999.

Otra propuesta es el Noblex N62 4G LTE, con pantalla de 6,5 pulgadas, 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento, en color negro. En este caso, el valor queda de $199.999 dentro de la promoción vigente.

Cabe recalcar que en ambos modelos, la tienda ofrece la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, dependiendo del medio de pago elegido. Las ofertas de licuadoras en COTO COTO también incluyó licuadoras de distintas marcas dentro de su campaña de descuentos. La selección abarca modelos aptos para preparar jugos, salsas o preparaciones más espesas, según la necesidad de cada hogar. Moulinex Powermix Plus 700W : El descuento es del 40% , pasando de $69.599 a $41.696,76 .

Moulinex Optimix Plus : Disponible con un 30% de descuento para quienes formen parte de Comunidad Coto , quedando en $55.929,30 .

Liliana Blacklic AL310 (600W, vaso de 1,5L): Con un 25% de descuento, su precio baja a $61.499,25. Todas las licuadoras pueden pedirse a través de la página web, sin necesidad de acercarse a la sucursal. Las promociones se encuentran disponibles por tiempo limitado y dependen del stock disponible.

