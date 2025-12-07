El Ministerio de Salud implementó un sistema renovado que permite a los médicos y enfermeros obtener su matrícula nacional de manera ágil y sin complicaciones burocráticas. La cartera informó que la nueva modalidad busca que los profesionales puedan concentrarse en su formación y en la atención de pacientes, eliminando trabas administrativas innecesarias.
El Ministerio de Salud simplificó la matriculación para médicos y profesionales de la salud: cómo es el trámite
Los profesionales de la salud podrán tramitar su matrícula nacional de forma más rápida, digital y sin necesidad de renovarla periódicamente.
La actualización incluye importantes innovaciones: la matrícula ya no tendrá vencimiento y podrá consultarse digitalmente desde la aplicación Mi Argentina. Según el Ministerio de Salud, estas mejoras forman parte de un plan de modernización que reemplaza un sistema que llevaba años sin actualizarse.
“El objetivo principal de esta gestión es claro: que los médicos y enfermeros puedan enfocarse plenamente en su formación y en el cuidado de la población, eliminando trabas administrativas innecesarias”, indicaron desde la cartera, según NA.
Coordinación con las facultades de medicina
Una de las novedades más destacadas es la integración del proceso de matriculación dentro de las propias facultades de medicina, en colaboración con la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas (A.FA.CI.ME.R.A.). Esto permitirá que los futuros profesionales gestionen la obtención de su matrícula nacional al mismo tiempo que tramitan su título de grado, simplificando el proceso y reduciendo la carga administrativa.
El Ministerio señaló que esta medida se aplicará primero a los profesionales de medicina y enfermería, y que en breve se extenderá a otras carreras cuyos registros dependen de la cartera sanitaria. La iniciativa tiene el objetivo de modernizar los procesos, optimizar los tiempos y facilitar el ingreso al ejercicio profesional de quienes formarán parte del sistema de salud nacional.
