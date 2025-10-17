El FMI reclama "políticas consistentes" para sostener la estabilidad argentina Por Liliana Franco







El director del FMI para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, destacó el respaldo del Tesoro estadounidense a la Argentina y su rol en la estabilización de los mercados. Afirmó que el Fondo trabaja junto a ambas partes para consolidar el crecimiento y la estabilidad del país.

“El apoyo del Tesoro de los Estados Unidos está ayudando a estabilizar los mercados﻿", afirmó Rodrigo Valdés del FMI. Depositphotos

“El apoyo del Tesoro de los Estados Unidos está ayudando a estabilizar los mercados y complementará el programa de respaldo del Fondo Monetario Internacional". Así lo señaló el director del Hemisferio Occidental del organismo, Rodrigo Valdés, ante una consulta de Ámbito, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida este viernes en Washington.

Valdés se refirió al swap de monedas entre los gobiernos argentino y estadounidense y, en ese sentido, dijo que “agradecemos el apoyo de nuestros socios, esto incluye el Banco Mundial, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo y también a los Estados Unidos”.

En lo que constituyó su última conferencia como responsable de este departamento (dejará el FMI), el directivo afirmó que “nosotros, como (el resto del) personal del Fondo Monetario Internacional, hemos dedicado muchas horas y hemos estado muy involucrados tanto con Argentina como con el Tesoro de Estados Unidos a lo largo de este proceso”.

Y enfatizó que “estamos comprometidos en trabajar con ambas partes para apoyar la estabilidad y el crecimiento en Argentina”.

Consultado sobre el problema de la falta de acumulación de reservas por parte del país (un tema sobre el que el Fondo viene insistiendo y las autoridades argentinas incumpliendo), Valdés aseveró que “buscamos un conjunto consistente de políticas macroeconómicas. Esto incluye políticas para reducir la inflación y la acumulación de reservas, como muchos han dicho, pero también políticas que sienten las bases para un crecimiento sólido y sostenido en Argentina”.

En un mensaje difundido en redes sociales, el secretario Scott Bessent, señaló este viernes que el Tesoro compró pesos en el mercado de cambios argentino y que se mantiene “en estrecha comunicación con el equipo económico de la Argentina ya que ellos trabajan para hacer grande a la Argentina nuevamente”. En lo que constituye un auxilio excepcional, Bessent señaló que “el Tesoro está monitoreando todos los mercados y nosotros tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y fuerza para estabilizar Argentina”.