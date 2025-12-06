Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 6 de diciembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $5 (0,4%) a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.435 .

El dólar oficial minorista cerró a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa cotizó a $1.411,91 para la compra y a $1.462,75 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.512,75 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en 5,4%.

El dólar MEP opera a $1.474,54 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 6 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 6 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.489,54, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, sábado 6 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.450,18, según Binance.