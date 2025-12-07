Tenía una pista de autos en el techo y hoy ofrece lofts: cuánto cuesta vivir en este edificio icónico de Palermo

Diseñado por Mario Palanti, el mismo arquitecto que hizo el Barolo, y nacido como emblema de Chrysler, este edificio con pasado automotriz posee viviendas premium.

Vista del patio interior y la piscina principal hoy. Fue diseñado por Mario Palanti, el mismo arquitecto del Barolo, y nacido como emblema de Chrysler. Se reconvirtió y ahora hay viviendas en venta y alquiler allí (Foto: @buenosairesalpaso IG)

Un edificio monumental, levantado en pleno Barrio Parque (hoy más conocido como Palermo Chico) hace casi un siglo, volvió a ganar protagonismo por una combinación irresistible: historia, arquitectura y un precio que lo posiciona entre los inmuebles más exclusivos de Buenos Aires. El complejo llamado desde los '90 como Palacio Alcorta , que nació como sede de una concesionaria de autos y llegó a tener su propio autódromo en la terraza, atravesó múltiples vidas hasta convertirse en un desarrollo residencial de lujo donde los lofts se cotizan en algunos de los valores más altos del mercado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ubicado entre la Avenida Figueroa Alcorta, Ortiz de Ocampo, Martín Coronado y San Martín de Tours, el edificio abrió sus puertas el 1° de diciembre de 1928. Surgió como obra del arquitecto milanés Mario Palanti , el mismo creador del Palacio Barolo , y se proyectó para la concesionaria Resta Hermanos, representante de Chrysler en Argentina.

Su fachada imponente, su escala urbana y la incorporación de una pista de pruebas en la terraza marcaron una revolución arquitectónica para la época y le dieron un protagonismo inmediato.

La característica más llamativa del edificio original fue su pista circular en lo más alto, conocida como Estadio Olimpo . Funcionó como circuito de pruebas de vehículos y se promocionó como el primer “palacio autódromo” del mundo. Allí se realizaban demostraciones, presentaciones y pruebas de velocidad con público: la terraza tenía gradas para 3.000 espectadores y un trazado que alcanzaba 1.700 metros.

La idea resultó tan innovadora que generó impacto internacional y convirtió al complejo en un símbolo de la industria automotriz en Argentina.

Una publicación de más de 90 años atras que mostraba como era el Palacio Chrysler, también conocido como Autódromo

Sin embargo, el esplendor no duró demasiado. En 1931, Resta Hermanos quebró y la empresa Fevre y Basset tomó el control de los activos. Desde ese momento, la pista quedó en desuso y las pruebas desaparecieron.

Aérea antigua Vista área en la década del ´30. Se destaca la icónica pista de pruebas ovalada en la terraza, inspirada en la fábrica Lingotto de Fiat en Turín

El edificio perdió su función automotriz y atravesó distintas etapas: oficinas, talleres, sede del Comando de Arsenales del Ejército Argentino y del Registro Nacional de Armas. Su identidad original se diluyó hasta quedar casi en el olvido.

La recuperación y el salto al mercado premium

Décadas más tarde, en los años 90, el Ejército remató el complejo a través del Banco Ciudad. El edificio se promocionó como “la manzana más cara de la ciudad” y varias empresas mostraron interés para transformarlo en un centro comercial, pero la oposición vecinal frenó esa posibilidad.

Finalmente, el grupo IRSA compró el inmueble y lo reconvirtió por completo para convertirlo en un complejo residencial con lofts de alta gama.

Palermo Propiedades Palacio Alcorta Frente clásico y emblemático. El Palacio Alcorta, ubicado en Palermo Chico, conserva la majestuosidad de su fachada original. Hoy, es un exclusivo complejo de lofts (Foto: @buenosairesalpaso IG)

El estudio MSGSSS lideró la transformación. Las antiguas plantas industriales se adaptaron a viviendas y oficinas, mientras que el espacio donde funcionaba la pista se demolió para dar lugar a un jardín central con pileta climatizada, que hoy constituye el corazón de las amenities.

En la planta baja, el Museo Tecnológico Renault funcionó durante varios años, hasta que el espacio pasó a manos de una marca de indumentaria de polo que instaló un local, bar y restaurante.

Palermo Propiedades Palacio Alcorta La curva del diseño que perdura. El interior del Palacio Alcorta, ahora convertido en residencias, refleja la impronta industrial y la geometría curva de su pasado automovilístico, con pasarelas que miran al centro del edificio (Foto: @buenosairesalpaso IG) @buenosairesalpaso IG

Desde 1994, el complejo se consolidó como uno de los referentes residenciales más exclusivos de Palermo Chico. Su combinación de doble altura, grandes ventanales, tipologías atípicas y un entorno verde lo diferenciaron de cualquier otro edificio de la zona. Esta singularidad sostenida explica la alta demanda y la escasa disponibilidad de unidades.

Vivir en una “burbuja” dentro de Palermo Chico

Mateo García, director comercial residencial de Toribio Achával, describió el fenómeno con claridad: “El edificio se alza como una burbuja dentro de Palermo Chico, con lofts que le dan un carácter especial y moderno al icónico edificio”. García destacó que no existen comparables cercanos: “Las personas que quieren vivir o trabajar ahí esperan el tiempo que sea necesario. No hay otro inmueble similar en la zona”.

IMG-20251119-WA0114 El patio central, donde se ubicaba la planta de exhibición de autos, hoy alberga la piscina y un espacio de esparcimiento, rodeado por la singular forma semicircular de los lofts (Foto: Lepore Propiedades)

Jorge Yavícoli, de Lepore Propiedades, coincidió al señalar que la ubicación explica gran parte de la demanda. “El público que elige este proyecto valora los espacios amplios, la doble altura, la luminosidad y la modernidad que Palanti proyectó en su día”, afirmó. Según Yavícoli, quienes buscan estas tipologías priorizan la experiencia antes que la superficie y suelen preferir ambientes abiertos y versátiles, ideales tanto para vivienda como para uso profesional.

Unidades cotizadas

El valor de las propiedades confirma el atractivo exclusivo del complejo. Las unidades van desde 90 m2 hasta 300 m2, con un promedio de entre u$s4.000/m2 y u$s5.000/m2. Este rango se ubica por encima del precio medio de los departamentos usados de la zona, que oscila entre u$s3.500/m2 y u$s4.000/m2.

IMG-20251119-WA0102 El lobby de recepción al Palacio Alcorta refleja un estilo moderno y cuidado, con pisos de mármol y detalles minimalistas, acorde al carácter exclusivo del complejo residencial

Actualmente, las publicaciones reflejan esta diferencia:

u$s800.000 por un departamento de 155 m2 con dos dormitorios en suite, vestidor y balcón aterrazado.

u$s890.000 por un loft de 100 m2, reciclado, con un dormitorio y terraza con piscina propia.

u$s610.000 por otra unidad publicada recientemente, según Torqui Propiedades.

u$s790.000 por un dúplex de 168 m2 con piscina propia, dos cocheras y vistas abiertas.

En cuanto a los alquileres, los valores también sobresalen: hay lofts publicados entre u$s5.000 y u$s6.500 mensuales.

Lolft Jorge Varios de los lofts fueron reformados (Foto: Lepore Propiedades)

La exclusividad y la escasez de comparables explican la velocidad de ocupación: Yavícoli señaló que el tiempo de comercialización es estable gracias al interés sostenido de argentinos y extranjeros de alto poder adquisitivo.

Detalles, estilo y precio

Desde Torqui Propiedades informaron que la unidad disponible en el edificio se publica en u$s610.000. Se trata de un loft apto profesional en el segundo piso, con vista al jardín interno y a la pileta. La propiedad ofrece 110 m2 totales, 100 m2 cubiertos, un ambiente principal con doble altura, un dormitorio abierto en planta alta y dos baños, uno completo y uno toilette. La cocina integrada y la circulación vertical aprovechan la estructura original y destacan las líneas puras del diseño.

Torqui Inmobiliaria 2 Algunas propiedades en venta incluyen jacuzzi en el baño principal (Torqui Propiedades)

La unidad incluye cochera y la opción de coordinar visitas para interesados. Las expensas rondan los $800.000 e incluyen luz, agua y ABL.

Áreas comunes

Entre las amenities del Palacio Alcorta se destacan:

seguridad 24 horas

piscina con solárium

gimnasio completo

jardines internos

laundry

estacionamiento de cortesía

Un antecedente italiano

El concepto del edificio tuvo un antecedente directo: el Edificio Lingotto en Turín, Italia, construido por Fiat entre 1916 y 1923.

Su pista en la terraza inspiró a Palanti a diseñar una sede automotriz en altura, un proyecto inusual para Buenos Aires y único en América Latina.

Piscina propia Algunas de las viviendas poseen su propia pileta

Con un diseño firmado por Giacomo Mattè-Trucco, el edificio se convirtió en una rareza: una planta industrial vertical con una pista de 2,4 km en su techo.

Arquitectura, curvas y memoria urbana

La recuperación del edificio mantuvo el espíritu monumental de Palanti. Joaquín Manuel Castro, investigador de patrimonio urbano y creador de la cuenta Buenos Aires al Paso, analizó su singularidad: “Sorprende la morfología interna y cómo el edificio logra adaptarse a la estructura original. Aunque la pista peraltada no se conservó, la fachada y el esqueleto interno mantienen la esencia automotriz”.

image00020 De estilo europeo y con rasgos franceses en la fachada interior

Castro remarcó tres rasgos principales:

Fachada ornamentada al estilo clásico del arquitecto.

Curvas constantes y puentes internos que recuerdan el antiguo circuito.

Jardín central con pileta, que ocupa el espacio donde funcionaba la pista.

"La luz natural, la amplitud y el diseño abierto convierten a los lofts en espacios ideales tanto para vivir como para trabajar. Algunas unidades incluso cuentan con piscina propia y terrazas amplias con vistas privilegiadas", concluyó Castro.