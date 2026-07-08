Javier Milei habló de una inflación por debajo del 2% para junio y busca blindar el equilibrio fiscal por ley + Agregar ámbito en









El Presidente confirmó que enviará al Congreso una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir el financiamiento monetario del Tesoro. Además, adelantó que impulsará cambios para reforzar por ley el equilibrio fiscal y sancionar iniciativas que no cuenten con financiamiento.

Javier Milei brindó detalles de la reforma de la Carta del Banco Central. Presidencia

El presidente Javier Milei aseguró este martes que la inflación de junio se ubicará por debajo del 2% y ratificó que el Gobierno avanzará con un paquete de reformas institucionales destinado a consolidar el equilibrio fiscal y limitar el margen de acción de futuros gobiernos en materia monetaria. Entre las iniciativas, confirmó que enviará al Congreso una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir el financiamiento del Tesoro mediante emisión.

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En materia de inflación, el Presidente sostuvo que las proyecciones del mercado ya anticipan un índice de junio del 2% o incluso inferior. "El REM pone el número en 2 o debajo de dos", afirmó, en referencia al Relevamiento de Expectativas de Mercado que publica el Banco Central. Para Milei, la desaceleración de los precios responde a la política monetaria implementada desde el inicio de su gestión. "Acá lo importante es cómo se baja la inflación. Dejando de emitir", aseguró.

Durante una entrevista con El Observador, el mandatario sostuvo que la modificación del marco legal del Banco Central busca impedir que vuelva a utilizarse la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal. "Lo que permitía esa Carta Orgánica era emitir sin motivo. Estoy mandando una reforma que cambia la decadencia argentina desde las instituciones", afirmó.

Javier Milei vinculó la baja de la inflación al fin de la emisión y anunció una reforma del BCRA. Mariano Fuchila Javier Milei anticipó una inflación por debajo del 2% y anunció una reforma para limitar la emisión monetaria En esa línea, Milei señaló que el proyecto establecerá la prohibición del financiamiento del fisco por parte de la autoridad monetaria. "Vamos a prohibir el financiamiento del fisco", insistió, al presentar la iniciativa como uno de los cambios estructurales que el Ejecutivo pretende impulsar durante el segundo semestre.

El Presidente también adelantó que buscará reforzar por ley el principio de equilibrio fiscal. Según explicó, la intención es establecer mecanismos que impidan ampliar el gasto público sin respaldo presupuestario. "Cuando se agota el presupuesto, automáticamente se apaga el Estado", sostuvo al describir el funcionamiento que imagina para el nuevo esquema

El mandatario también vinculó la desaceleración de la inflación con una mejora en las condiciones de vida de la población. "Ahora hay 14 millones de personas que llegan a fin de mes", aseguró, al defender los resultados del programa económico implementado desde el inicio de su gestión. A lo largo de la entrevista, Milei insistió en que el equilibrio de las cuentas públicas constituye el principal objetivo de su administración y remarcó que las reformas que prepara buscan convertir esa política en un principio permanente, más allá del signo político de los próximos gobiernos. Las declaraciones se produjeron en la antesala de una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada, donde el oficialismo prevé coordinar la estrategia legislativa para el segundo semestre y definir las prioridades del paquete de proyectos que enviará al Congreso. Entre ellos, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central aparece como una de las iniciativas más relevantes para la etapa que viene.