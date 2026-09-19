Una provincia anunció baja de impuestos y va por "Ingresos Brutos Cero" para pymes + Agregar ámbito en









Martín Llaryora enviará un proyecto de ley que beneficiará a las PyMEs que facturen hasta $4.500 millones. La propuesta incluye beneficios que se extienden hasta 15 años y simplifica el régimen tributario. De esta manera, la provincia se posiciona como un lugar de inversión y desarrollo productivo.

El proyecto cordobés apunta a acompañar la modernización tecnológica de las empresas, fortalecer los parques industriales y promover la creación de empleo privado formal en las distintas regiones de la provincia. Pexels

Una de las principales quejas del empresariado argentino va dirigida a los Ingresos Brutos. Los industriales consideran que este impuesto es distorsivo e impacta directamente en el precio final que pagan los consumidores. En este contexto, el gobernador de Córdoba anunció que enviará a la legislatura un proyecto para aliviar la carga tributaria a las PyMEs.

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Durante el acto del día de la industria, el mandatario provincial defendió la nueva Ley de Promoción Industrial Unificada y aseguró que “Córdoba crecerá con industria, nunca sin industria, menos contra la industria”. La normativa crea un nuevo régimen simplificado que facilita el acceso a las herramientas de promoción.

La nueva ley concentra en un solo marco normativo la carga tributaria y establecerá dos vías de acceso a los beneficios de acuerdo a la escala de cada empresa; el Régimen Simplificado y el Régimen General.

El Régimen Simplificado estará destinado a empresas con ingresos anuales de hasta $4.500 millones, elevando en $1.300 millones el límite actual de $3.200 millones. Para acceder a este beneficio, las firmas deberán realizar una inversión en activos fijos equivalente o superior al 1,20% de la base imponible de Ingresos Brutos correspondiente al ejercicio anterior.

El principal beneficio de la ley es la exención anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pero también, gracias a la simplificación de los procedimientos por la incorporación de un trámite automático, las empresas podrán acceder a estas ventajas en menos tiempo y con menores exigencias administrativas. “Hay que defender la industria, y en Córdoba la defendemos con hechos” resaltó el gobernador al presentar el proyecto.

Con esta iniciativa, la provincia busca facilitar el acceso de más PyMEs a las herramientas de promoción y acompañar a aquellas firmas que decidan invertir y ampliar su actividad en Córdoba. Cabe destacar que el proyecto se elaboró juntó con el sector industrial y mantiene la tradición cordobesa de fomentar la industria; política que lleva adelante desde 1942. “Queremos menos burocracia y más herramientas para producir. El Estado tiene que acompañar a quienes arriesgan, invierten y generan trabajo, facilitando su crecimiento y no poniéndoles obstáculos" resaltó Llaryora. La nueva ley establece además un Régimen General para proyectos de mayor impacto, con 10 años de exención del 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario. Paralelamente, durante un año se aplicará un subsidio equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada nuevo trabajador incorporado. Los incentivos serán mayores para determinadas inversiones consideradas estratégicas. Los proyectos de mayor impacto que se radiquen en determinadas zonas del Noroeste y Sur provincial y las que se radiquen en parques industriales, podrán acceder a 15 años de beneficios fiscales. El proyecto apunta a acompañar la modernización tecnológica de las empresas, fortalecer los parques industriales y promover la creación de empleo privado formal en las distintas regiones de la provincia.



