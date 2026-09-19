Ranking de descuentos para jubilados de ANSES: qué bancos y supermercados otorgan los mayores topes de reintegro

Las condiciones dependen del medio de pago, el comercio y la entidad donde se deposita el haber cada mes.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tienen durante septiembre acceso a una serie de descuentos y reintegros en supermercados, farmacias, perfumerías, estaciones de servicio y otros comercios. El esquema combina el programa Beneficios Capital Humano-ANSES con promociones adicionales de los bancos donde los titulares cobran sus haberes.

El programa oficial abarca más de 7.000 comercios y más de 12.000 puntos de venta . Para acceder, no hace falta hacer ningún trámite: alcanza con pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión. A ese beneficio se agregan promociones según el banco. El Banco Nación, Galicia, Supervielle y Banco Provincia tienen esquemas diferentes de ahorro, con topes que llegan hasta $25.000 en ciertos casos.

El Banco Galicia ofrece hasta un 25% de ahorro para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad, además de tres cuotas sin interés con tarjetas de débito o crédito. El tope es de $20.000 mensuales para supermercados y de $12.000 para farmacias y ópticas.

En el caso del Banco Supervielle , los titulares que perciben ahí su jubilación o pensión tienen un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El límite de devolución es de $25.000 si se usa la tarjeta de débito y de $15.000 cuando se paga mediante QR. La propuesta de Supervielle también contempla otros rubros . Los afiliados pueden acceder a un 50% de descuento en farmacias adheridas y a un 10% de rebaja en combustibles, según las condiciones de cada promoción.

El Banco Nación ofrece un reintegro adicional del 5% para quienes cobran sus haberes previsionales en la entidad. La promoción se puede combinar con los descuentos del programa oficial y alcanza supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. El tope establecido por el programa es de $5.000 semanales y $20.000 mensuales. Para aprovechar el beneficio del BNA es necesario pagar con las tarjetas de crédito o débito de la entidad a través de BNA+ MODO . La aplicación permite vincular las tarjetas del banco y hacer pagos mediante código QR.

El Banco Provincia ofrece un descuento adicional del 5% mediante Cuenta DNI para quienes cobran sus haberes previsionales en la entidad. El beneficio se aplica en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope de $5.000 por semana y por persona. La promoción es acumulable con otros descuentos vigentes.

Descuentos en rubros clave: alimentos, perfumería, medicamentos y combustibles

En supermercados, el programa Beneficios Capital Humano-ANSES ofrece descuentos desde el 10%. La base alcanza a cadenas como Coto, Carrefour, Disco, Jumbo, Vea, Día, La Anónima, Chango Más y otros comercios adheridos. Las condiciones cambian según el establecimiento y el día en que se hace la compra.

El listado oficial de ANSES indica, por ejemplo, un 10% en Disco, Jumbo y Vea de lunes a jueves, un 10% en Carrefour de lunes a viernes, un 10% en Coto de lunes a jueves, un 10% en Día los lunes y un 10% en Chango Más de lunes a domingo. También aparecen comercios con porcentajes superiores, como Toledo y Josimar, que ofrecen 15% en días determinados. En perfumería y limpieza, el programa nacional contempla descuentos de hasta el 20%. Esto permite combinar el beneficio general con las promociones bancarias cuando las condiciones de la entidad y del comercio lo permiten.

En medicamentos, Supervielle suma una promoción del 50% en farmacias adheridas para quienes cobran sus haberes en el banco. Galicia establece un tope de $12.000 mensuales para sus beneficios en farmacias y ópticas. Los combustibles también forman parte del esquema bancario de Supervielle, que contempla un 10% de descuento para sus clientes previsionales. La promoción se suma a los beneficios que cada estación de servicio pueda tener por otros medios de pago o programas propios.

Requisitos para acceder a las promociones de hasta $25.000 mensuales por entidad

El requisito principal del programa nacional es cobrar la jubilación o pensión mediante una cuenta bancaria y usar la tarjeta de débito asociada a esa cuenta al pagar en los comercios adheridos. No es necesario inscribirse previamente ni hacer un trámite de ANSES.

Los beneficios adicionales de cada banco sí requieren respetar las condiciones de cada promoción. En el Nación, por ejemplo, se debe utilizar BNA+ MODO con las tarjetas emitidas por la entidad para obtener el reintegro adicional. En Supervielle, el tope llega a $25.000 para las compras realizadas con tarjeta de débito los martes en las cadenas participantes. Si se usa el QR, el máximo es de $15.000.

Además, las promociones no necesariamente se aplican sobre todos los productos de una compra. Cada supermercado puede establecer exclusiones, días determinados, montos mínimos, límites por operación o condiciones particulares. Por eso, antes de pagar, es necesario revisar la promoción correspondiente al comercio y al medio de pago elegido.