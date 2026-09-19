¿Cuánto hay que pagar en la primera cuota para sacar un crédito hipotecario de u$s 150.000?

La cuota cambia bastante según el banco elegido, el plazo y las condiciones que tenga cada cliente.

Antes de pedir un crédito, hay que mirar bastante más que la cuota: también cuentan los ingresos, los ahorros y las condiciones de cada banco.

Comprar una vivienda con ayuda de los créditos hipotecarios volvió a aparecer entre las opciones de muchas familias, pero antes de mirar casas hay una cuenta bastante más terrenal: cuánto habrá que pagar todos los meses. Para un préstamo de u$s150.000 , la primera cuota ya se mueve cómodamente por encima del millón de pesos.

El número cambia bastante de un banco a otro. La tasa, el plazo y hasta cobrar el sueldo en la misma entidad pueden hacer una diferencia importante desde el primer vencimiento.

Para un préstamo de u$s150.000, y manteniendo las tasas y los plazos de cada línea, las primeras cuotas muestran diferencias importantes entre los bancos.

El banco mira cuánto pesa la cuota sobre los ingresos mensuales antes de aprobar el préstamo.

La distancia entre los extremos es importante. En las opciones más económicas, el primer vencimiento queda cerca de $1,3 millones , mientras que en las más caras supera los $2,4 millones .

Si se toman las 13 alternativas, la cuota inicial promedio ronda los $1,84 millones. Es una referencia para un préstamo de u$s150.000, aunque el monto final depende de la tasa, el plazo y las condiciones que consiga cada persona.

Ingresos mínimos requeridos: ¿cuánto tiene que ganar una familia para calificar?

La cuota no se mira sola. Los bancos también comparan ese pago con los ingresos mensuales de quienes solicitan el préstamo y fijan un límite para evitar que gran parte del sueldo quede comprometida desde el primer mes.

Banco Nación, por ejemplo, trabaja con una relación cuota-ingreso de hasta el 25%. Eso significa que por cada $1 millón de cuota se necesitan alrededor de $4 millones de ingresos netos mensuales entre titulares y, cuando la línea lo permite, codeudores.

Con una cuota de $1.317.960, el ingreso necesario rondaría los $5,27 millones mensuales. Para los $1.466.400 estimados en Banco Nación habría que demostrar cerca de $5,87 millones, mientras que un pago de $1.588.965 llevaría la cuenta hasta unos $6,36 millones.

Si se toma como referencia el promedio de $1,84 millones, una familia debería reunir alrededor de $7,37 millones netos por mes cuando la entidad utiliza el tope del 25%. Si acepta comprometer hasta el 30%, ese piso baja a poco más de $6,1 millones.

Cumplir con ese nivel de ingresos no asegura la aprobación. También cuentan las deudas que ya tenga la familia, la antigüedad laboral, el historial crediticio y la posibilidad de sumar más de un ingreso.

Además del ingreso mensual, también importa cuánto se tiene ahorrado y si el sueldo se cobra en la misma entidad. Freepik

Por qué necesitás al menos u$s 25.000 antes de solicitar un crédito hipotecario

Llegar a la cuota es apenas una parte del problema. Los bancos no suelen cubrir el precio completo de la propiedad, así que el comprador necesita contar con dólares ahorrados antes de sentarse a pedir el préstamo.

Entre las principales líneas, BBVA, ICBC y Banco Hipotecario llegan hasta el 80% del valor de la vivienda. Nación, Ciudad y Patagonia alcanzan alrededor del 75%, mientras que otras entidades se mueven entre el 65% y el 70%.

Por eso, u$s25.000 funciona más como un punto de partida que como el ahorro suficiente cuando lo que se busca es obtener un crédito de u$s150.000.

Si el banco financia el 80%, para recibir u$s150.000 la vivienda tendría que costar unos u$s187.500. El comprador debería llegar con aproximadamente u$s37.500 propios.

Con una financiación del 75%, la propiedad debería valer cerca de u$s200.000 y el aporte inicial subiría a u$s50.000. Si la entidad presta solo el 70%, el ahorro necesario sería todavía mayor.

Esa plata cubre únicamente la parte de la vivienda que queda fuera del crédito. A eso se suman los gastos propios de la operación, por lo que llegar con el anticipo justo puede no alcanzar.

Qué diferencia hay entre clientes y no clientes a la hora de pagar

Cobrar el sueldo en el banco donde se pide el crédito deja de ser un detalle cuando se mira la tasa. Varias entidades reservan sus mejores condiciones para quienes acreditan haberes y ya tienen una relación previa.

ICBC, por ejemplo, ofrece una tasa de 6,9% + UVA para quienes cobran allí su salario. BBVA mantiene una tasa de 7,5% + UVA para clientes con cuenta sueldo, mientras que Banco Nación aparece con una tasa de 6,7% para sus clientes.

Esa diferencia se traslada directamente a la cuota. Una tasa más baja permite arrancar con un pago mensual menor y, en créditos que duran 20 o 30 años, también modifica la cantidad total de intereses.

Para quienes no cobran el sueldo en la entidad, las condiciones pueden ser menos convenientes o variar según la línea disponible. Antes de elegir solamente por la cuota publicada, también importa revisar para quién está pensada esa tasa y qué requisitos exige el banco para mantenerla.