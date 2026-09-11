Provincias: los que ganan y los que pierden en el reparto de la coparticipación

En promedio cada argentino recibe $149.220 de parte de la Nación correspondientes a IVA y Ganancias. Pero en realidad hay algunos habitantes que están muy por encima, y otros, muy por abajo.

CABA y Provincia de Buenos Aires son lejos las mas perjuidicadas con la Coparticipación,

En los primeros ocho meses de 2026 la única provincia que ha recibido más fondos que el año pasado por lo que se conoce como Coparticipación de Impuestos fue Catamarca con una mejora casi imperceptible en términos reales del 0,3%, según revela un informe de la Fundación Encuentro.

El reporte analiza la fuerte divergencia que hay entre las diferentes jurisdicciones en materia de reparto de dinero. Las principales jurisdicciones, más ricas económicamente, reciben mucho menos de lo que aportan al sistema.

El tema es importante en la medida en que el Gobierno trate de avanzar con una reforma tributaria, que debería presentar al Congreso antes de fin de año, según lo firmado con el FMI. Algunos analistas ya suponen que eso quedará postergado para después de 2027.

Y es que cuando se trate de generar un nuevo consenso fiscal con las provincias con vistas a reducir impuestos, como es el caso de Ingresos Brutos, e l reparto intraprovincias tendrá un rol preponderante.

Es de recordar que el dinero que generan el IVA y el Impuesto a las Ganancias se reparte en un 66,66% para las provincias y un 42,34 para la Nación. Un 1% financiar el fondo de ATN. En un segundo paso, hay un reparto entre las provincias, se supone, en función del producto bruto geográfico.

Menos dinero para el conjunto

En cuanto a la coparticipación, el estudio indica que en el acumulado del año, el conjunto de las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires perdieron 1,2% de fondos respecto del año pasado.

"Las transferencias automáticas crecieron levemente de manera interanual en el mes de agosto impulsadas por el buen desempeño del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, el acumulado muestra una baja del 1,2% real respecto a igual período de 2025", indica el estudio.

El aumento registrado en las transferencias automáticas del mes pasado responde principalmente al desempeño favorable de los recursos de Coparticipación Federal —los cuales mostraron un crecimiento del "0,4% interanual"— impulsados de manera directa por la "mayor recaudación del Impuesto a las Ganancias".

Por su parte, aunque las "leyes y regímenes especiales también se incrementaron (1%)" dice el estudio, estos ítems "tienen una participación muy baja en el total", limitando su impacto en el resultado global.

Fuerte disparidad entre distritos

La Fundación Encuentro sostiene que en ese contexto se registran "fuertes desigualdades en la distribución de recursos por habitante". "Mientras el promedio para provincias y CABA alcanza los $149.220 per cápita en agosto, Tierra del Fuego recibió $428.125 por habitante", indica al reporte.

En el extremo opuesto, la provincia de Buenos Aires recibió $88.686 y CABA $48.223, ubicándose entre las jurisdicciones con menores transferencias per cápita.

"Aunque en agosto veinte jurisdicciones registraron una mejora interanual, se trata de incrementos muy acotados: la diferencia entre la jurisdicción con mayor crecimiento y la que tuvo el peor desempeño fue de apenas 1,2 puntos porcentuales", dice el estudio. El trabajo agrega que "el resultado acumulado, en cambio, confirma una contracción de los recursos coparticipables durante 2026".