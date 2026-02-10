Esta billetera virtual ofrece descuentos todos los días de febrero 2026 en distintos supermercados y así se puede aprovechar + Seguir en









La billetera virtual de Banco Provincia continúa con reintegros en distintos supermercados.

La billetera virtual brindó el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo. Mariano Fuchila

Cuenta DNI ofrece descuentos exclusivos en febrero 2026 para que las personas puedan ahorrar en sus consumos durante las vacaciones. La billetera virtual amplía los beneficios pensados para las compras durante el verano al sumar nuevos comercios, tanto en los puntos de veraneo como en el resto del territorio bonaerense.

Las promos incluyen un especial de temporada en balnearios y comercios adheridos, con marcas emblemáticas del verano como Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Lucciano's, Manolo. En febrero se incorporaron se sumaron al beneficio Balcarce y Grido. Además, las promociones destacan por sus importantes descuentos en supermercados nacionales.

cuenta dni Cuenta DNI: descuentos en supermercados Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, renueva sus beneficios para febrero de 2026, con descuentos de hasta 20% en grandes cadenas y promociones especiales en supermercados del interior bonaerense: Día aplica 20% los lunes, con tope de $8.000; Nini Mayorista ofrece 15% los martes, hasta $20.000; los miércoles Carrefour otorga 10%, sin límite; Toledo llega al 20%, con acreditación inmediata; y Chango Más suma 15%, sin tope de jueves a sábado.

En el interior de la provincia, los comercios adheridos entregan 15% de reintegro los martes y miércoles, con un tope semanal de $6.000. Estas acciones buscan que los usuarios puedan organizar sus compras de forma estratégica y aprovechar las oportunidades de ahorro.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 La billetera virtual brindó el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promoción no aplica para la compra de combustibles.

Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento todos los viernes. Tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.