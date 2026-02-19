SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de febrero 2026 - 15:00

Starlink Mini X llega a la Argentina: de qué se trata y cuáles son los valores de mercado

Un nuevo dispositivo con el foco puesto en la movilidad y el acceso en zonas sin infraestructura tradicional.

La llegada de este dispositivo amplía la oferta de conectividad satelital en un contexto de alta demanda en zonas rurales y productivas.

Starlink

La empresa de internet satelital de Elon Musk presentó Starlink Mini X. Se trata de un dispositivo que abre el mercado de conectividad itinerante, con precios definidos y planes mensuales diferenciados.

Orientado a nómades digitales, productores agropecuarios, técnicos de campo y familias en localidades sin cobertura tradicional, pretende cubrir la demanda de conectividad básica y estable en escenarios donde las alternativas terrestres no están disponibles o resultan poco confiables.

Starlink Router Mini

En qué consiste Starlink Mini X

El Starlink Mini X es una versión compacta del sistema de internet satelital de SpaceX diseñada para uso móvil y despliegue rápido. El equipo integra antena y router WiFi en un solo cuerpo, lo que reduce la necesidad de accesorios externos y simplifica la instalación en contextos donde no existe acceso a fibra óptica ni redes móviles estables. Al ser un dispositivo pequeño y liviano es fácil de transportar de un lugar a otro.

Desde el punto de vista técnico, el Mini X opera con tecnología WiFi 5 de doble banda, admite múltiples dispositivos conectados y ofrece velocidades suficientes para navegación, videollamadas, streaming en alta definición y tareas laborales remotas.

El consumo eléctrico se ubica muy por debajo de los kits fijos, un diferencial relevante para usuarios que dependen de baterías, generadores o paneles solares. La configuración se gestiona desde la aplicación oficial de Starlink, que automatiza la alineación y permite monitorear la calidad de señal.

starlink mini.webp

Valores de Starlink Mini X

El desembarco del Starlink Mini X en la Argentina se realiza con comercialización exclusiva a través de un retailer local, lo que fija un precio de referencia en el mercado de $299.999, con posibilidad de financiación en cuotas sin interés según el medio de pago.

El paquete incluye: antena, router integrado, soportes de instalación, cableado y fuente de alimentación, sin costos adicionales por hardware.

En cuanto al servicio, los planes mensuales se contratan por separado y varían según el tipo de uso. Actualmente, Starlink ofrece opciones residenciales y móviles, con tarifas diferenciadas para quienes requieren conectividad fija o itinerante. Los valores vigentes en el mercado local son:

  • Kit Starlink Mini X: $299.999
  • Plan Residencial Lite: alrededor de $38.000 mensuales
  • Plan Itinerante: desde $87.500 mensuales
  • Garantía estándar: 12 meses

Al comparar con otras alternativas de la marca, el Mini X se posiciona como una opción intermedia en precio, por debajo de los kits fijos tradicionales pero por encima de versiones anteriores sin router integrado.

