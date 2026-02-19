En medio del paro de la CGT, un gobernador recibió a industriales norteños

Osvaldo Jaldo recibió a los directivos de la Unión Industrial de Tucumán. Preocupación por la apertura de importaciones y la caída del consumo.

En medio del paro de la Confederación General del Trabajo (CGT), el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , se reunió este jueves con los directivos de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) para analizar la situación del sector en un contexto "económico nacional complejo" y coordinar una agenda de trabajo conjunta.

El encuentro se desarrolló en la Casa de Gobierno de la provincia y contó con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo y del ministro de Economía y Producción local, Daniel Abad .

En representación de la UIT asistieron su presidente, Jorge Rocchia Ferro (Azúcar); la vicepresidenta, Florencia Andriani (Metalmecánica); el secretario, Santiago Bonatti (Textil); el prosecretario, Horacio Paz (Sal); el tesorero, Fernando Carrera (Citrus); y los miembros de la comisión directiva: Gerardo Andriani (Metalmecánica), Roberto Arano (Azúcar), Luciana Zamora (Citrus), Álvaro Gautero (Municiones) y Germán Cardozo (Textil).

Tras el cónclave, el gobernador Jaldo afirmó que "cuando la industria se resiente, se resienten también las familias tucumanas" y que, por eso, "siempre actuamos con diálogo y compromiso". Además, las partes acordaron "conformar una mesa de trabajo reducida y operativa para sostener la producción y defender cada puesto de trabajo".

En ese sentido, el norteño afirmó que "creemos firmemente que el Estado y el sector privado deben trabajar codo a codo para garantizar la continuidad de nuestras industrias, acompañando con herramientas concretas y el respaldo legislativo necesario".

Por otra parte, afirmó que "vivimos tiempos de caída del consumo, dificultades financieras y fuerte impacto de las importaciones en las economías regionales".

"Por eso debemos cuidar el equilibrio fiscal de la provincia, preservando la paz social y cumpliendo con las obligaciones que hoy Tucumán asumió para sostener la educación, el transporte y la atención de nuestros jubilados", reflexionó.

Para finalizar, mencionó que Tucumán va a "priorizar siempre el empleo, la producción y el desarrollo. La generación de trabajo genuino es la mejor política social". "Y en ese camino, el Estado provincial va a estar presente, acompañando y defendiendo a quienes invierten, producen y generan oportunidades en nuestra tierra", cerró.

A su turno, el presidente de la UIT, Jorge Rocchia Ferro, expresó: “Fue un muy buen encuentro. Planteamos cuál era la necesidad del sector a nivel provincial, porque entendemos que a nivel nacional estamos bastante descuidados. A nivel nacional no están pensando para nada en el norte”.

Jaldo Industriales Osvaldo Jaldo, junto a los representantes de la UIT, en la Casa de Gobierno de Tucumán.

En relación con la política comercial, afirmó: “A nivel nacional, hay una importación indiscriminada, se importa todo, al punto tal de que hay una empresa muy importante que produce pollos que se llama Tres Arroyos que está cerrando por el pollo que acaba de entrar de Brasil".

"Hay una empresa tucumana que está produciendo lima y no puede vender en el mercado local por la inundación de lima de parte de Brasil” y recordó que “hay 26.000 establecimientos, entre chiquitos y grandes, que han cerrado”, protestó.

Y agregó: “Hemos tenido una definición muy buena en cuanto se va a hacer una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía, con el vicegobernador y con la Unión Industrial, donde trabajemos codo a codo porque todos trabajamos en definitiva por Tucumán. Entonces, la generación de empleo, el sostenimiento de las empresas es un tema central para todo el mundo”.