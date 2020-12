Vaca Muerta: se lanzó el primer parque industrial privado

Para Martín Lagos Gorsky, Director de Gran Valle Negocios y quien lleva adelante Distrito Industrial Río Neuquén, “la ubicación del proyecto es un valor fundamental, toda vez que Neuquén y Añelo son las ciudades epicentro de la actividad industrial y económica de Vaca Muerta”. “En este contexto, hay un trayecto de 103 kilómetros que separan estas dos ciudades, y Distrito Industrial Río Neuquén se encuentra entre ambas localidades, sobre la Ruta Provincial 51: es la puerta de ingreso a Vaca Muerta”, remarcó.

El ejecutivo aclaró que “hoy el epicentro de la explotación está en Añelo, pero mañana sin dudas se moverá a otras regiones”. “No podemos olvidar que Vaca Muerta es muy grande, se estima que tiene más de 30.000 km2 de superficie”, remarcó el desarrollador.

Respecto a la actualidad y futuro cercano de Vaca Muerta, Lagos Gorsky destacó que “es la principal formación de shale en la Argentina, la segunda en el mundo en recurso no convencional de Gas y cuarta en el mundo en recurso no convencional de petróleo”. El ejecutivo destaca el potencial de Vaca Muerta para “cambiar la matriz energética del país, lo que producirá desarrollos industriales inmobiliarios y de servicios en su zona de influencia más allá de las más de 30 empresas con posición actual, los más de 1000 pozos perforados y los u$s 21.168 millones de inversiones anunciadas y en curso”.