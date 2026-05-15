GeoPark solicitó ingresar al RIGI para invertir más de u$s1.000 millones en Vaca Muerta + Agregar ámbito en









La compañía busca desarrollar un hub de petróleo no convencional en la Cuenca Neuquina junto a Gas y Petróleo del Neuquén. El plan apunta a llevar su producción de 1.500 a 20.000 barriles diarios en tres años.

GeoPark busca ampliar su producción en Vaca Muerta con una inversión de más de u$s1.000 millones.

GeoPark presentó junto a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) una solicitud para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de avanzar en un proyecto de más de u$s1.000 millones destinado al desarrollo de un hub de petróleo no convencional en Vaca Muerta.

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La iniciativa contempla la integración de los bloques Loma Jarillosa Este (LJE) y Puesto Silva Oeste (PSO), ubicados en la Cuenca Neuquina, para escalar la producción actual de la compañía en Argentina. Según el plan presentado, GeoPark apunta a pasar de 1.500 barriles diarios a 20.000 barriles diarios en los próximos tres años.

El proyecto busca acelerar el desarrollo que la empresa ya puso en marcha en Vaca Muerta y darle mayor previsibilidad a sus inversiones de largo plazo. Para eso, la propuesta prevé integrar ambos bloques bajo un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una estructura contemplada dentro del esquema del RIGI.

El plan de GeoPark en Vaca Muerta El desarrollo incluye la perforación de pozos horizontales bajo modalidad factoría, la construcción de una Central Processing Facility (CPF) en Puesto Silva Oeste para procesar la producción combinada de ambos bloques, y el despliegue de infraestructura compartida de transporte y evacuación.

Desde la compañía sostienen que el ingreso al RIGI permitiría ampliar el alcance de una inversión de gran escala y consolidar su presencia en la provincia de Neuquén.

geopark- “Vaca Muerta es una apuesta estratégica para GeoPark. Tenemos un plan en marcha y bloques con potencial probado. Nos presentamos al RIGI porque potencia el alcance de una inversión de esta escala. Es exactamente para lo que fue diseñada esta herramienta y una muestra de la coordinación entre el Gobierno Nacional, la Provincia y las empresas para impulsar el desarrollo de la cuenca y el país. Queremos consolidarnos como un actor de largo plazo en Neuquén, enfocados en ejecutar con disciplina y generar valor para la Provincia”, señaló Ignacio Mazariegos, director de la Unidad de Negocios Argentina. En marzo, GeoPark inició la perforación de sus primeros pozos en Loma Jarillosa Este. Para 2026, la empresa proyecta una inversión de entre u$s80 millones y u$s100 millones en ese bloque, con el objetivo de incrementar su producción en el país hasta alcanzar entre 5.000 y 6.000 barriles equivalentes diarios antes de fin de año. Con la presentación ante el RIGI, la compañía busca dar un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en Vaca Muerta y acelerar el desarrollo de sus activos en la Cuenca Neuquina.