"El fanatismo sobre qué vacuna es la mejor, es lamentable"

Sobre cómo se politizó la llegada de la vacuna, el empresario sostuvo: “Veo lamentable varias cosas: por un lado, todos los proyectos de investigación se publican en revistas que son revisadas por colegas que dicen si el trabajo es serio o no. Eso es lo único que debería existir. Cuando existe el fanatismo, de qué una vacuna es mejor que la otra, es lamentable. Hay un conjunto de personas que no creen en la vacuna: los entiendo que no crean, porque cuando se dice que una vacuna normalmente tarda entre cuatro y diez años en hacerse un estudio clínico y estas vacunas van a estar en aproximadamente siete u ocho meses, la gente desconfía. Pero en verdad, creo que es una situación de emergencia. Hay que pensar que hay alrededor de 60 millones de personas infectadas en el mundo y hay alrededor de 1.3 millones de muertos. La única forma de evitar que la gente se siga enfermando y se siga muriendo, es vacunando. Si no hay vacuna, es imposible”, remarcó el empresario.

Finalmente, sostuvo que no bastará con vacunar a un porcentaje menor de la población mundial: “Para que sean efectivas, no sólo necesitan ser efectivas a nivel individual, sino que se necesita un nivel de cobertura de vacunación que impide que los virus circulen. Entonces, si no tenemos esa cobertura, los virus van a seguir circulando. Vacunar globalmente es muy importante. Aparece gente que dice que la vacuna es un negocio, cosas que sorprenden, identificando a quien hacía una vacuna con una posición política o por tendencias de la religión. Son cosas que me parecieron lamentables. Junto con eso, lo que se ve, es una colaboración científica en el mundo que nunca había visto”.