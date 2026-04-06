Cuánto sale impermeabilizar los techos de tu casa para no sufrir con las lluvias de otoño: precios, opciones y principales errores

Una verdadera solución para un problema frecuente en el hogar argentino. Cuánto cuesta y cómo hacerlo.

Uno de los problemas más frecuentes que trae la humedad en el hogar.

Las lluvias de otoño suelen traer alivio después de días de calor, pero también pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza cuando aparecen goteras o f iltraciones en el hogar . Estos problemas no solo generan incomodidad, sino que también pueden dañar techos, paredes, muebles y hasta afectar la estructura de la vivienda.

Muchas veces, las filtraciones empiezan de forma leve, con manchas de humedad o pequeñas gotas, pero con el paso del tiempo se agravan si no se toman medidas . Por eso, anticiparse es clave para evitar gastos mayores y complicaciones innecesarias. En ese contexto, impermeabilizar el techo se vuelve una inversión fundamental.

No solo protege el hogar frente a las lluvias intensas, sino que también mejora la durabilidad de los materiales y contribuye al confort dentro de la vivienda.

Impermeabilizar un techo no es solo una cuestión estética, sino una necesidad para preservar la estructura de la casa. El agua que se filtra puede deteriorar el hormigón, oxidar estructuras metálicas y generar ambientes propicios para la aparición de moho.

Además de goteras y filtraciones, la humedad puede hacer aparecer moho en las paredes del hogar.

Además, un techo sin protección adecuada pierde eficiencia térmica . Algunos sistemas de impermeabilización, especialmente los que incorporan terminaciones reflectivas, ayudan a reducir la absorción del calor, lo que se traduce en interiores más frescos durante el verano.

Otro punto clave es la prevención. Aplicar un sistema impermeabilizante a tiempo evita tener que hacer reparaciones mucho más costosas en el futuro. Una intervención temprana puede extender significativamente la vida útil del techo. También es importante considerar que no todos los techos son iguales.

La elección del sistema depende de factores como la pendiente, el tipo de superficie, el nivel de tránsito y la presencia de grietas o irregularidades.

Membrana La membrana es uno de los materiales más importantes para impermeabilizar el hogar. Imagen: Freepik

Precios y tipo de membrana en abril 2026

A abril de 2026, los costos para impermeabilizar techos en Argentina varían según el sistema elegido y el estado de la superficie. En términos generales, los valores incluyen materiales y mano de obra para trabajos estándar.

La membrana líquida es una de las opciones más económicas, con precios que van aproximadamente de $6.000 a $12.500 por metro cuadrado. Se aplica como una pintura y forma una capa elástica que se adapta bien a superficies irregulares o con pendiente. Es ideal para terrazas de uso ocasional.

Por otro lado, la membrana asfáltica ofrece mayor resistencia y durabilidad, especialmente en techos planos o grandes superficies. Su costo se ubica entre $12.000 y $20.300 por m². Se presenta en rollos que se adhieren con calor y suele incluir una terminación aluminizada que mejora el aislamiento térmico.

Humedad Es importante conocer cómo impermeabilizar el hogar para combatir las manchas y filtraciones. Imagen: Freepik

Finalmente, el sistema con geotextil es una versión reforzada de la membrana líquida. Incorpora una manta sintética entre capas que aporta mayor resistencia mecánica y permite soportar tránsito más intenso. Este sistema puede incrementar el costo entre un 30% y un 50% respecto a la membrana líquida tradicional, convirtiéndose en la alternativa más completa pero también la más costosa.

Los principales errores a la hora de impermeabilizar los techos de tu hogar

Uno de los errores más frecuentes es no preparar correctamente la superficie. La presencia de polvo, grasa, restos de materiales viejos o humedad impide que el impermeabilizante se adhiera de forma adecuada. De hecho, este problema es responsable de la mayoría de las fallas.

Otro punto crítico es no tratar previamente las grietas y zonas vulnerables. Muchas personas aplican el producto directamente, esperando que cubra todo, pero las fisuras deben sellarse antes. Además, sectores como uniones con paredes, desagües o bases de tanques requieren refuerzos específicos.

También son comunes los errores en la aplicación. No usar un sellador previo, aplicar capas demasiado finas o no incorporar mallas de refuerzo en superficies con movimiento térmico reduce notablemente la vida útil del sistema.

Por último, las condiciones climáticas y el diseño del techo juegan un rol fundamental. Trabajar bajo sol intenso o no respetar los tiempos de secado puede arruinar el trabajo. A su vez, si el techo tiene sectores donde el agua se acumula por falta de pendiente, cualquier impermeabilización se degradará más rápido en esos puntos.