El Gobierno Nacional amplía la inscripción de las empresas en el registro mipyme + Seguir en









La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa redefinió los topes de facturación y activos para mejorar la clasificación del sector. La medida amplía el alcance del Registro MiPyME y facilita el acceso a beneficios fiscales y financieros.

El Gobierno elevó los límites para categorizar empresas y fijó en $3.438 millones el tope de activos para actividades financieras Mariano Fuchila

La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Economía de la Nación, actualizó este lunes, los parámetros del Registro mipyme para las categorías de micro, pequeña y mediana empresa. El tope de activo que alcanza a las empresas con actividad financiera, inmobiliaria o de seguros, fue fijado en $3.438.000.000.

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La medida redefine los topes de facturación y de activos en función de la evolución de las variables económicas y de las particularidades de cada sector, lo que permite la clasificación más precisa de las empresas y reduce barreras normativas, ampliando el universo alcanzado y facilitando el acceso a los beneficios vigentes.

Con inscripción voluntaria, otorga a las empresas un certificado que acredita su condición de micro, pequeña o mediana empresa y es una herramienta de acceso a beneficios especialmente pensados para el sector, entre los que se destacan la compensación del impuesto a los débitos y créditos bancarios en el pago del impuesto a las ganancias y contribuciones patronales, diferimiento del IVA a 90 días, exención sobre los derechos de exportación, acceso al Legajo Único Financiero y Económico (LUFE) y a avales por parte de las Sociedades de Garantía Recíprocas (SGR), entre otros.

La composición del Registro refleja una alta representatividad de sociedades (88%) y de personas humanas (autónomos 57% y monotributistas 20%), según detallaron desde el Ministerio de Economía.

Entre las novedades previstas en la actualización del Registro, se destacan:

La actualización de topes de venta, determinados según:

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La actualización de tope de activo, que alcanza a las empresas con actividad financiera, inmobiliaria o de seguros, que fue fijado en $3.438.000.000.

La exceptuación a las personas físicas integrantes de cooperativas que no realicen actividades comerciales, productivas o de servicios de la obligatoriedad del requisito de obtener la condición MiPyME para que la cooperativa pueda encuadrar como tal. Qué es el El Registro de Empresas mipyme Según la Ley 27.264, agrupa a las sociedades, cooperativas, autónomos y monotributistas que realizan actividades comerciales, de servicios y productivas en el país. Incluye tanto a contribuyentes empleadores como a un número significativo de contribuyentes no empleadores.