Vicentin: dan más plazo para reclamar deudas

­El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Denominación de localidad santafesina de Reconquista aprobó que los acreedores puedan realizar los pedidos de verificación de manera no presencial. Fue a pedido de los acreedores frente a la pandemia de coronavirus, ya que se encuentran desperdigados por gran parte del territorio nacional y no pueden trasladarse. Por eso, podrán realizar sus pedidos a través de las “Verificaciones No Presenciales” (VPN). A partir de la fijación de la fecha límite para los pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura, la Justicia estableció que tendrá tiempo hasta el 13 de noviembre de este año para presentar los informes individuales y hasta el 16 de marzo de 2021 para el informe general.