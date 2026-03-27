¿Vuelve la tensión entre potencias? China iniciará dos investigaciones contra EEUU por "barreras comerciales" + Seguir en









El gigante asiático acusó que el accionar de Washington perjudicaba algunos sectores de su economía.

China tomó la decisión a pocos meses de la cumbre entre los mandatarios de ambos países. Reuters

El Ministerio de Comercio de China anunció la apertura de una serie de investigaciones a Estados Unidos por sus "barreras comerciales" contra varias economías como la china por exceso de capacidad manufacturera y supuestos trabajos forzosos.

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En un comunicado, un portavoz de la cartera explica que, en respuesta a las pesquisas iniciadas por Estados Unidos a mediados de este mes, China lanza de "forma recíproca" dos investigaciones sobre barreras comerciales impuestas por Washington.

Estas investigaciones se anuncian un día después de la reunión celebrada en Camerún entre el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en la antesala de la cumbre prevista para mediados de mayo en Pekín entre Xi Jinping y Donald Trump.

Durante el encuentro, Wang expresó la "firme preocupación" de Pekín por las investigaciones lanzadas por EEUU en virtud de la Sección 301 contra varias economías, incluida China, basadas en acusaciones de "exceso de capacidad" y de no prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

Qué investigará el Ministerio de Comercio chino La primera de ellas se debe a las prácticas y medidas de EEUU que, según Pekín, "perjudican las cadenas globales de producción y suministro"; mientras que la segunda va dirigida a las acciones de Washington que "obstaculizan el comercio de productos verdes".

El ministerio avanzará en estas investigaciones conforme a la Ley de Comercio Exterior y las normas de investigación sobre barreras al comercio exterior, y "adoptará las medidas correspondientes en función de los resultados, con el objetivo de salvaguardar firmemente sus derechos e intereses legítimos", indicó el portavoz.