China asegura tener derecho a medidas de represalia por el aumento de aranceles de México + Seguir en









El Ministerio de Comercio chino detalló cuánto dinero pierde por los nuevos aranceles mexicanos.

China evalúa tomar contramedidas luego de imposiciones arancelarias por parte de México. Depositphotos

China dijo que las medidas en su contra, entre las que se incluyen el aumento de los aranceles, constituyen barreras al comercio y a la inversión. Asimismo, aseguró que tenía derecho a adoptar contramedidas.

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Las subidas de los aranceles de importación afectan a más de u$s30.000 millones en exportaciones chinas a México y podrían provocar pérdidas estimadas de unos u$s9.400 millones para los sectores mecánico y eléctrico de China, según dijo el Ministerio de Comercio chino en la conclusión de una investigación sobre las medidas.

Alrededor de u$s9.000 millones de esas pérdidas recaerían sobre las industrias automovilística y de piezas de automóvil de China, ya que México fue el principal destino de exportación de vehículos de China en 2025. Pekín no anunció contramedidas a los aranceles, pero la cartera afirmó en repetidas ocasiones que podría actuar para salvaguardar los derechos e intereses de China.

México y China se cruzan por los aranceles México anunció en diciembre fuertes aumentos de los aranceles sobre las importaciones procedentes de China y otros países sin acuerdos de libre comercio con México, de hasta un 35% en la mayoría de los productos. Analistas consideraron esta medida como un intento de apaciguar a Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, impuso aranceles significativos a los productos chinos.

mexico eeuu T21 Los aumentos arancelarios mexicanos también perjudicarían las exportaciones chinas de algunos productos metálicos y químicos, así como de textiles y productos de la industria ligera, según el ministerio.

Algunas medidas comerciales no arancelarias adoptadas por México en los últimos años, como los complejos requisitos de inspección aduanera, también podrían restringir las inversiones y operaciones de las empresas chinas en el país latinoamericano, según el ministerio.

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