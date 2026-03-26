Donald Trump y Xi Jinping se verán en mayo tras el retraso de su encuentro por la guerra en Irán + Seguir en









Con el objetivo de pactar una tregua comercial y tratar la inestabilidad en Medio Oriente, el mandatario estadounidense confirmó que la cumbre en Beijing tendrá lugar el 14 y 15 de ese mes.

Último encuentre entre Donald Trump y Xi Jinping en Busan, Corea del Sur, el jueves 30 de octubre de 2025.

La Casa Blanca confirmó que Donald Trump visitará Pekín el 14 y 15 de mayo para su cumbre con Xi Jinping. El encuentro, inicialmente pactado para marzo, se reprogramó para permitir que el presidente estadounidense coordinara desde Washington las operaciones militares en el conflicto con Irán.

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Trump usó sus redes sociales para definir la próxima cumbre como un "evento trascendental", asegurando que el respeto mutuo marca su relación con el líder chino. Este encuentro en Pekín representará la sexta vez que ambos mandatarios se reúnen, tras su última cita en Corea del Sur el pasado mes de octubre.

Encuentro de Donald Trump y Xi Jinping tras el aplazamiento por la guerra con Irán El motivo principal tras la reprogramación fue la ofensiva militar que Estados Unidos e Israel sostienen contra Irán desde el 28 de febrero. Pese a que las hostilidades persisten, el gobierno de Trump intensificó la presión sobre Teherán para que se adhiera a un cese al fuego.

Sobre el desenlace del conflicto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mostró optimismo y sugirió que el cambio de fechas en la agenda presidencial refleja la posibilidad de un próximo final.

La organización de la visita de Trump estuvo marcada por la exigencia de Washington a Beijing para que despliegue su fuerza naval en el Estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el suministro global de crudo. El mandatario estadounidense condicionó su agenda a la disposición de China para custodiar esta ruta, aunque subrayó que su país no depende de aquellos aliados que se han negado a colaborar en la vigilancia de la zona.

Por otra parte, el objetivo de la reunión es estabilizar la relación comercial entre ambas potencias tras el reciente revés judicial que anuló parcialmente ciertos aranceles estadounidenses. No obstante, Trump activó un arancel general del 10 % invocando la Ley de Comercio de 1974, un gravamen especial con una duración limitada de cinco meses que concluirá el próximo 24 de julio. La visita a Beijing contará con la participación de Melania Trump y la recepción oficial de Xi Jinping y Peng Liyuan. A su vez, para consolidar este deshielo diplomático, se programó una visita de vuelta del matrimonio presidencial chino a la Casa Blanca este mismo año, buscando poner fin a meses de inestabilidad militar y comercial.