Ya se puede renunciar al subsidio para colectivos y trenes: paso a paso, cómo hacerlo

Subsidios: el contexto en la campaña electoral

El Ministro de Transporte, Diego Giuliano, explicó que esta decisión se toma en medio de una campaña electoral en la que algunos líderes argumentaron que el subsidio al transporte no es necesario para los usuarios.

Por lo tanto, el Gobierno brinda la opción a los usuarios de informarse sobre lo que significa no recibir el subsidio estatal y conocer los montos. Aquellos que no deseen recibir el subsidio nacional pueden optar por renunciar a él, mientras que quienes deseen mantenerlo no necesitan hacer nada.

Es importante destacar que aquellos que renuncien al subsidio al transporte público también perderán el beneficio de la Tarifa Social Federal, que otorga un 55% de descuento adicional en el precio del boleto, así como otros descuentos relacionados con la tarjeta SUBE.

Para solicitar la renuncia al subsidio en el transporte público, es necesario estar registrado en SUBE y completar el formulario de renuncia, que se encuentra en el sitio web de SUBE (argentina.gob.ar/SUBE). Una vez procesada la solicitud, a partir del 27 de octubre, aquellos que la completaron pagarán automáticamente la tarifa completa sin subsidio.

El objetivo de esta medida es informar a los usuarios de su derecho a renunciar a los subsidios y permitirles tomar una decisión informada sobre si desean hacerlo o no.

