Yerba Mate: Productores solicitan 120 pesos para la hoja verde

De su parte el presidente de la Cooperativa Yerbatera de Dos de Mayo Héctor Dingler dijo que “en la reunión que los cooperativistas mantuvimos el sábado pasado en Montecarlo acordamos acompañar el pedido de los productores”.

La sesión de precios para acordar el valor de la hoja verde para la Zafra de invierno se inició la semana pasada. Hasta el momento hubo una reunión y los integrantes de la mesa del INYM no se pusieron de acuerdo.

La zafra de invierno comienza el 1ro. de abril y culmina el 30 de septiembre. Según lo establece el Instituto Nacional de la Yerba Mate el valor de la hoja verde debe establecerse por unanimidad de lo contrario será el laudo del Ministerio de Agricultura de la Nación quien determine el precio.

En la actualidad el valor de la hoja verde está establecido en 70,06 pesos. Precio que se estableció por laudo de la Nación para la zafra de verano. “Ese precio se estableció hasta fines de septiembre. Se debe tomar la inflación de un promedio del 6 % mensual lo que da aproximadamente un 36 %, más la proyección entre abril y septiembre, eso da un valor aproximado de 121 pesos el kilo de hoja verde”.

“Con un valor de 120 pesos por kilogramo de hoja verde, la yerba canchada (secada) debe ubicarse por encima de los 350 pesos el kilogramo, a salida de molino unos 450 pesos el kilo y en góndola unos 800 pesos el kilo”; dijo Petterson.

Llegar al consenso es difícil

El gobernador Oscar Herrera Ahuad confirmó que se reunirá con el secretario de Agricultura nacional, Juan José Bahillo, para ir hablando sobre un posible nuevo laudo. En el precio de la hija verde de yerba mate.

En declaraciones a FM delas Misiones Herrera Ahuad admitió que llegar a un consenso “es complejo. El último precio fijado fue una medida que acercó más al pedido de los productores con el laudo. A nadie le fue mal”.

“Esperamos que de un lado -el productivo- no se pasen con los números, creo que piden 120 pesos por kilo de hoja verde; y del otro lograr un equilibrio con el industrial. Pero es complejo que el 100% de los que están sentados en una mesa firmen un acuerdo de precios. Es muy pero muy difícil, no digo que no vayamos a poder llegar a un precio, ojalá que prime la sensatez y que los intereses generen un equilibrio. Porque hay intereses de la producción y de la industria. Y que sea beneficioso para los dos”, agregó.