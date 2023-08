YPF recibe desembolso de la CAF para impulsar su expansión y modernizar refinerías

YPF: cómo llega el crédito

El financiamiento de CAF se realizará mediante dos tramos. El Tramo A, valorado en u$s50 millones, y el Tramo B, valorado en u$s325 millones, serán complementados con capital privado aportado por seis entidades financieras internacionales. Estas instituciones, incluyendo el Banco Santander S.A., el Industrial and Commercial Bank of China Limited, Panama Branch, Cargill Financial Services International, Inc, Citigroup Inc., Bank of China Limited, Grand Cayman Branch y Banco Latinoamericano De Comercio Exterior S.A., se han unido para apoyar esta causa y promover un futuro más sostenible.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó la relevancia de esta colaboración en tres aspectos fundamentales para el país. En primer lugar, se apunta a proteger el medio ambiente a través de la producción de combustibles menos contaminantes. En segundo lugar, se busca fortalecer la seguridad energética mediante la expansión y modernización tecnológica de los complejos industriales de YPF. Por último, se destaca la movilización de fuentes de financiamiento externas, lo que demuestra un compromiso con la transición energética justa y la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta operación no es la primera vez que CAF colabora con YPF, ya que ambas instituciones han trabajado juntas desde 2009. Durante este tiempo, se han aprobado varios préstamos A/B y un préstamo corporativo, alcanzando un valor total de u$s1.225 millones. Esta fructífera relación sienta las bases para el desarrollo de este nuevo proyecto, que promete beneficiar a la sociedad argentina y al mundo en su búsqueda por un futuro más limpio y sostenible.