TotalEnergies se sumó al Instituto Vaca Muerta que impulsa YPF

El instituto fue creado para complementar la oferta educativa existente y cubrir una brecha crítica en la formación técnica especializada.

La multienergética TotalEnergies se convirtió en la primera compañía en suscribir el convenio de adhesión para asociarse con YPF en el Instituto Vaca Muerta (IVM) , una iniciativa estratégica orientada a la formación de los recursos humanos que demandará el crecimiento del shale argentino y el objetivo de transformar al país en un exportador neto de energía.

Según pudo saber Energy Report , en las próximas semanas se sumarán otras empresas del sector, con importantes proyectos y operaciones en la formación neuquina.

El acuerdo fue firmado por Sergio Mengoni , director general y country chair de TotalEnergies en Argentina, y Lisandro Deleonardis , presidente del Instituto Vaca Muerta y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF , durante un encuentro realizado en las oficinas de la petrolera estatal en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde YPF destacaron que la incorporación de la compañía francesa confirma la relevancia del proyecto para toda la industria. “La incorporación de TotalEnergies muestra la relevancia que este proyecto tiene para la industria. El IVM es clave para capacitar a miles de trabajadores, mejorar la seguridad y hacer que Vaca Muerta sea aún más competitiva a nivel global. Este es el camino para seguir consolidando el desarrollo del sector” , afirmó Horacio Marín , presidente y CEO de YPF.

El ejecutivo subrayó además que el instituto fue concebido para complementar la oferta educativa existente y cubrir una brecha crítica en la formación técnica especializada. “Desde la compañía impulsamos este instituto para complementar la formación existente y ofrecer experiencia real en entornos controlados. Es un desafío que requiere el compromiso y el trabajo conjunto de toda la industria”, concluyó.

Formación para el crecimiento de Vaca Muerta

El lanzamiento del Instituto Vaca Muerta se inscribe en un contexto de fuerte expansión proyectada para la cuenca neuquina. De acuerdo con estimaciones del sector, el crecimiento de la actividad entre 2026 y 2030 podría generar hasta 50.000 nuevos puestos de trabajo, lo que plantea un desafío significativo en términos de capacitación, seguridad operativa y disponibilidad de perfiles técnicos calificados.

En ese marco, el IVM ofrecerá una formación técnica especializada en Upstream, inédita en la región, con foco en la práctica real y con la seguridad y la excelencia operativa como ejes centrales. Uno de los pilares del proyecto será un pozo escuela, que estará ubicado en Río Neuquén, donde los estudiantes podrán realizar prácticas y maniobras críticas propias de la operación en campo.

La sede académica funcionará en el Polo Tecnológico de Neuquén, donde la formación se complementará con simuladores y laboratorios equipados con tecnología de última generación, y con la participación directa de especialistas de la industria. El objetivo es que los futuros técnicos se formen en condiciones lo más cercanas posibles a las que encontrarán en la operación real.

Una iniciativa impulsada por la industria

La creación del Instituto Vaca Muerta fue impulsada por Fundación YPF, que llevó adelante una investigación prospectiva para anticipar las demandas ocupacionales y tecnológicas del Upstream durante los próximos diez años. Ese trabajo permitió identificar los perfiles críticos que necesitará la industria para sostener el crecimiento de la producción de petróleo y gas no convencional.

Desde TotalEnergies, Mengoni destacó la decisión de sumarse al proyecto como parte del compromiso de largo plazo de la compañía con el país. “Para nuestra compañía es un orgullo participar en esta iniciativa liderada por YPF, que beneficia a toda la industria. La educación y la mejora continua son pilares fundamentales del ADN de TotalEnergies, por eso decidimos invertir en el Instituto Vaca Muerta”, sostuvo.

Sergio Mengoni TotalEnergies Horacio Marín YPF Sergio Mengoni y Horacio Marín en la torre de YPF de Puerto Madero. YPF

El ejecutivo recordó además la trayectoria de la empresa en la Argentina y, en particular, en la cuenca neuquina. “TotalEnergies está presente en el país desde hace casi 50 años y en Neuquén desde hace más de 30, impulsando el desarrollo económico, social y cultural, y generando un impacto positivo en las comunidades y actores con los que trabajamos”, remarcó.

Perfiles estratégicos y capacitación continua

La propuesta educativa del IVM estará centrada en la formación de ocho perfiles estratégicos del Upstream Oil & Gas: operadores de perforación, fractura hidráulica, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, instrumentación, plantas de tratamiento de agua y crudo, y plantas de tratamiento de gas.

El programa de formación inicial para nuevos talentos tendrá una carga horaria de 304 horas, distribuidas en cuatro meses, y se complementará con esquemas de capacitación continua destinados a personal en actividad que requiera actualización o reconversión tecnológica. Además, se brindará formación específica en seguridad operativa para trabajadores sin experiencia técnica que deban ingresar a un yacimiento.

Con esta iniciativa, el IVM busca consolidarse como un referente para el ingreso a la industria, ofreciendo a operarios y técnicos la posibilidad de adquirir experiencia práctica en instalaciones reales, dentro de un entorno seguro y controlado. La adhesión de TotalEnergies marca un primer paso hacia una mayor participación de la industria en un proyecto clave para sostener el desarrollo de Vaca Muerta en el largo plazo.