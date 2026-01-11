INDEC dará a conocer la inflación de diciembre 2025 con la expectativa en el IPC acumulado, que podría ser el más bajo desde 2017

El próximo martes se conocerá la cifra de los aumentos de precios del IPC del último mes de 2025 y el acumulado durante el año. La inflación de CABA fue de 2,7% y acumuló 31,8%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que volvería a ubicarse por encima del 2%, terminando 2025 en torno al 31% y siendo la cifra más baja desde 2017. En tanto, se espera por los cambios en la medición que comenzarán a regir desde enero de 2026 y el impacto en las bandas del dólar .

El índice inflacionario habría terminado el año bajando más de 80 puntos porcentuales respecto al registro de 2024 , cuando finalizó en 117,8%, y alcanzaría el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017) al ubicarse apenas por encima del 30%, según estiman varios analistas privados.

A nivel mensual, el indicador que el organismo estadístico revelará el martes 13 de enero representaría la continuidad del retorno a las cifras que superan el 2%, que se dio en septiembre y se prevé que se sostenga en los próximos meses.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) , que elabora el BCRA en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del último mes del 2025 habría estado en 2,3% y que la inflación interanual terminó arriba del 30%.

A modo de anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires en el mes pasado alcanzó el 2,7% , misma cifra que en septiembre. La variación de precios en el territorio porteño durante 2025 alcanzó 31,8%,

El pronóstico de los analistas para la inflación de diciembre

El reporte de la consultora Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,6%, registrando los principales aumentos en los rubros bebidas alcohólicas y tabaco (4,0%), vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,3%) y transporte (3,2%). La variación interanual fue estimada en 31%.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,5%, sosteniendo que “el incremento estuvo explicado principalmente por el aumento en carnes (7,3 %), con una suba de 9,6 % en la carne vacuna”.

Asimismo, precisaron que “las frutas registraron un incremento moderado de 1,8%, con incidencia positiva en la variación mensual” y agregaron que “en sentido contrario, la caída en verduras (-7,9%) compensó parcialmente la suba del rubro alimentos y bebidas”.

dolar pesos inflacion

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,6% en diciembre. De esta manera, calculó que la inflación terminó el año en 31,1%, con una “desaceleración significativa del nivel general”.

Desde Libertad y Progreso explicaron que “en términos anuales, se observa la continuidad del proceso de desaceleración transcurrido a lo largo del año”, destacando que “este desempeño marca un quiebre respecto de los años previos y consolida señales de mayor estabilidad macroeconómica, en línea con la política monetaria implementada”.

Al mismo tiempo, remarcaron que “si bien se registraron subas heterogéneas entre rubros, el aumento de precios no fue generalizado y varios componentes relevantes de la canasta crecieron por debajo del promedio”.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,6% el mes pasado. De esta manera, el IPC anual habría alcanzado el 31,2% “cerrado así el año con menor inflación desde 2017”. Este análisis también le adjudicó un papel significativo al comportamiento de los precios en la carne al indicar que “volvió a tener un rol fundamental en la dinámica del mes, tal como había sucedido en noviembre y, en menor medida, en octubre: subió 8% en el mes”.

Al respecto, señaló que “esto provocó que el rubro de alimentos consumidos en el hogar se acelerara al 3% mensual, el mayor ritmo de suba desde marzo, a pesar de una fuerte baja en las verduras” y agregó que “las bebidas aumentaron algo más, en torno al 4%” indicando que alimentos y bebidas aumentó 3% y fue el segundo rubro de mayor suba.__IP__

Asimismo, el reporte puntualizó que “bienes y servicios varios fue el rubro de mayor alza en el mes, cercana al 5%, con impulso tanto de los cigarrillos como de los artículos de tocador y belleza” y reveló que “esparcimiento también subió por encima del promedio”.

Qué pasará con la inflación en 2026: el impacto de los cambios en la medición

Para 2026, se prevé que los cambios en la forma de medición del INDEC y en el esquema cambiario del dólar pueden presionar al Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque los analistas coinciden en que el Gobierno seguirá utilizando toda su artillería para evitar que las subas se aceleren.

Entre enero y noviembre los precios aumentaron 27,9%. Teniendo en cuenta que las primeras estimaciones para diciembre oscilan entre el 2,3% y el 2,5% (como las de las consultoras EcoGo, Analytica y Equilibra), la inflación anual se ubicaría cerca del 31%. Así, quedaría por debajo del mínimo anterior, el 36,1% de 2020, el año de la pandemia.

Al igual que en 2024, los precios volvieron a ser impulsados por los servicios, que subieron bastante por encima respecto de los bienes. Esto se reflejó también a nivel de divisiones ya que, dentro de las más importantes, la que mayor aumento arrojó fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la cual contempla las subas en las tarifas de energía y en los alquileres.