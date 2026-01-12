Caen los ADRs y el S&P Merval en medio de la tensión global y la incertidumbre por la Fed + Seguir en









Tras el pago de cupones por u$s4.300 millones, los títulos soberanos operan mixtos en un contexto externo adverso, marcado por la tensión geopolítica.

Los bonos en dólares mantienen la atención de la city por la posibilidad de reinversión.

El S&P Merval y los ADRs caen, mientras los bonos en dólares operan mixtos este lunes 12 de enero, luego del pago de cupones en Bonares y Globales por un monto de u$s4.300 millones el pasado viernes. En el ámbito global, la geopolítica se impone y los bonos emergentes se ven presionados ante los embates de Donald Trump moviendo el tablero tras la intervención política en Venezuela.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese marco, los títulos en dólares operan dispares: los Bonares suben hasta 0,5% mientras que los Globales pierden hasta 0,11%. Así, el riesgo país que mide el JP Morgan se sostiene en torno a los 566 puntos básicos.

En el ámbito local, esta semana estará mediada por una nueva licitación del Tesoro Nacional, el dato de inflación de este marco, las compras del Banco Central (BCRA) y la dinámica de las tasas.

Este lunes, el Tesoro anunciará los términos de la primera licitación en pesos del año, programada para el próximo miércoles. De acuerdo a Max Capital, el organismo enfrenta vencimientos por $9,5 billones, mayormente en manos del sector privado, luego del canje de deuda de la semana pasada, en el que el BCRA habría canjeado la totalidad de sus tenencias dollar-linked.

"Al 7 de enero, el Tesoro contaba con $3,1 billones en depósitos en pesos en el BCRA, muy por debajo de los vencimientos próximos, por lo que todo indica que deberá asegurar un elevado rollover en esta licitación", añadieron.

ADRs y S&P Merval En Nueva York, los ADRs anotan bajas generalizadas de hasta el 0,9% de la mano de Edenor, seguida por Grupo Financiero Galicia y Central Puerto que también caen 0,9%. A contramano, Cresud trepa 1,7%. En la plaza local, el S&P Merval cae 0,1% en pesos a los 3.087.721,79 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace de igual forma hasta los 2.023,65 puntos. Los papeles anotan mayoría de bajas encabezados por Ternium (-2,9%); seguido por Sociedad Comercial del Plata (-2,3%) y Grupo Superville (-1,3%). En contraste, Banco de Valores avanza 0,5%. El economista Gustavo Ber aseguró que la mayor cautela en los mercados internacionales condiciona a los activos domésticos, que hasta el momento no logran aprovechar el "efecto reinversión" del pago de los bonos del viernes.