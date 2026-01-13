Pinamar: un nene de 8 años pelea por su vida tras un choque frontal entre una Amarok y un UTV

El menor viajaba en un vehículo recreativo junto a dos adultos. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar y permanece con pronóstico reservado.

El menor fue internado de urgencia y su estado es crítico.

Un niño de 8 años resultó gravemente herido este lunes tras un violento choque frontal ocurrido en la ciudad balnearia de Pinamar , que involucró a una camioneta Volkswagen Amarok blanca y un vehículo recreativo tipo UTV rojo . El menor fue internado de urgencia y su estado es crítico.

El siniestro se produjo cuando el UTV , en el que viajaban el niño y dos adultos , impactó de frente contra la Amarok por causas que aún se investigan. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo todoterreno era conducido por una mujer , mientras que un hombre se desplazaba como acompañante.

Como consecuencia del fuerte impacto, el menor debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar , donde permanece internado bajo pronóstico reservado y, según indicaron fuentes médicas, lucha por su vida . El hombre que lo acompañaba también recibió asistencia médica inmediata por lesiones en el rostro .

En el lugar trabajaron personal sanitario , efectivos policiales y peritos de la policía local, quienes realizaron las primeras tareas para estabilizar a los heridos , asegurar la zona y avanzar con las pericias técnicas . La investigación busca determinar la mecánica del choque y establecer si existieron maniobras imprudentes por parte de alguno de los conductores.

En paralelo, las autoridades intentan confirmar si los vehículos circulaban por sectores habilitados o si lo hacían fuera de las normas vigentes . El uso y control de vehículos todoterreno en áreas de playa y dunas es un punto sensible y recurrente de fiscalización durante la temporada de verano en Pinamar.

El episodio generó conmoción entre turistas y residentes de la localidad. Mientras se aguarda un nuevo parte médico oficial sobre la evolución del niño, la Justicia local comenzó a tomar testimonios para avanzar en el deslinde de responsabilidades.

Tragedia en Santa Clara del Mar: una ola gigante causó una muerte y dejó 35 personas heridas

La localidad balnearia de Santa Clara del Mar fue sorprendida este lunes por una sucesión de olas "gigantes" que causaron la muerte de un hombre y dejaron a 35 personas heridas. Otro hombre sufrió un infarto al ser arrastrado por el agua y permanece internado.

El hecho sucedió en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inesperada y comenzó lo que los testigos calificaron como un "mini tsunami".

Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, confirmó la muerte de una persona y detalló que “fue una ola con aumento repentino de la altura”, dijo en diálogo con TN. Además, aclaró que varios de los heridos son "leves". La víctima fatal del episodio habría impactado su cabeza contra las rocas de la costa luego de ser arrastrado por el mar.