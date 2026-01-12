El dólar extiende la calma, mientras la city pone la lupa en la volatilidad de las tasas + Seguir en









Tras el estreno del nuevo esquema cambiario, el dólar retrocedió con compras de reservas del BCRA y ventas del Tesoro para evitar que el tipo de cambio toque el techo de la banda. El Gobierno priorizó mantener anclado al dólar, en medio de tensiones de liquidez.

El dólar se mantiene en torno a los $1.500. Depositphotos

Tras la primera semana del nuevo esquema cambiario, el dólar bajó en un contexto marcado por el regreso de las compras de reservas del Banco Central (BCRA) y el pago de deuda a los bonistas por un monto de u$s4.200 millones. El tipo de cambio mayorista se mantiene en torno al 5% por debajo del techo de la banda cambiaria, mientras el Gobierno ofreció cobertura cambiaria de manera simultánea.

De acuerdo con PxQ, durante esa semana se observó una dinámica particular en el mercado: el BCRA compró divisas mientras el Tesoro las vendió para evitar que el tipo de cambio alcanzara el techo de la banda. Esta estrategia, señalaron, terminó “evidenciando un mercado corto si se quiere acumular reservas sin acceso al mercado internacional de crédito”.

Para Econviews, el principal interrogante que deja el nuevo esquema con el dólar es si será posible continuar acumulando reservas sin que el tipo de cambio se mueva de manera significativa. “Esa obsesión con el dólar planchado tuvo su costo en las tasas de interés”, advirtieron. Según el análisis de la consultora, . "Con el típico aumento de la demanda de dinero de diciembre, la liquidez bancaria volvió a estresarse y las tasas de corto plazo se fueron otra vez a niveles altos y volátiles. El Gobierno dejó en claro que prefiere que sufran las tasas antes que el tipo de cambio. Entre que no hay una tasa de política monetaria y que ni el BCRA ni el Tesoro hicieron mucho para suavizar la suba de tasas, quedó confirmado que, por ahora, el que manda es el dólar", concluyó.

En ese contexto, el BCRA logró un dato positivo e inició la semana del nuevo esquema con compras acumuladas en cinco jornadas, superior a los u$s200 millones.

bcra banco central reservas dolar El BCRA marcó cinco días consecutivos de compras El dólar se mantiene en torno a los $1.500: a cuánto cotiza En este contexto, el dólar minorista cotiza a $1.487,59 para la venta, según el promedio de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA), mientras que en el Banco Nación (BNA) opera a $1.490 para la venta.

Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.937. En el segmento financiero, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.533,81, con una suba de 0,2% frente a la rueda anterior. El dólar MEP, cotiza en $1.494,15. A su vez, en el mercado informal el dólar blue se vende a $1.505, según el relevamiento de Ámbito en la city porteña.

