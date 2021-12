Transformarnos en dueños de las oportunidades

Queda descontado que atravesamos otro año de pandemia y no puedo desconocer sus consecuencias. Esto nos dejó importantes retos que fueron desde una economía sumamente inestable, pasando por cambios en las reglas de juego y una fuerza laboral cada vez más agotada. Sin embargo, como parte y miembro de la comunidad que administra riesgos, puedo asegurar también que cambió la forma en que identificamos, analizamos y tomamos decisiones sobre ellos. Y cuando me refiero a riesgos lo hago teniendo en cuenta aquellas situaciones que ponen en peligro nuestros patrimonios y vida pero que resultan 100% asegurables. Sin embargo, incluyo también otros como el daño a la reputación, por dar un ejemplo de aquellos que no cuentan con una cobertura en sí.