Horacio Marín proyecta una petrolera récord por Vaca Muerta y el GNL: "Vamos a duplicar el tamaño de YPF"

El presidente y CEO de YPF habló de exportaciones por más de u$s20.000 millones, del mayor project finance de América Latina para el GNL, de una producción que superará el medio millón de barriles diarios en Vaca Muerta y de que Argentina será uno de los exportadores mundiales de gas natural licuado.

Horacio Marín llegó a la Conferencia ARPEL 2026 con un mensaje contundente: YPF ya no piensa únicamente en el abastecimiento interno, sino en transformarse en una compañía exportadora de escala global. Frente a referentes de toda la industria energética regional, el presidente y CEO de la petrolera aseguró que el desarrollo pleno de Vaca Muerta permitirá duplicar el tamaño de la empresa y posicionar a la Argentina como uno de los principales jugadores energéticos del mundo.

"Vamos a duplicar el tamaño de YPF con este proyecto" , afirmó Marín al describir la estrategia integrada de petróleo y gas que la compañía impulsa en la formación neuquina. Según explicó, el crecimiento estará sustentado en dos pilares centrales: la expansión de las exportaciones de crudo y el desarrollo de la industria de gas natural licuado (GNL).

Para el ejecutivo, el futuro energético argentino pasa por maximizar el potencial exportador de Vaca Muerta. "Todos nosotros estamos viendo el escenario de desarrollo pleno de Vaca Muerta, y son dos pilares: petróleo y LNG" , señaló.

Uno de los proyectos clave es el sistema de transporte y exportación de crudo hacia Punta Colorada, en Río Negro . Marín destacó que la industria logró concretar "el primer oleoducto privado" del país, una infraestructura que podría alcanzar una capacidad de hasta 800.000 barriles diarios de exportación. "Ahí tenés más de u$s20.000 millones de exportaciones de Argentina" , afirmó, al describir el impacto económico esperado del proyecto. A esa cifra se sumarían otros u$s10.000 millones vinculados a las exportaciones que continuarán realizándose desde Chile y Bahía Blanca .

La apuesta por el petróleo también contempla un fuerte incremento de la producción de YPF. La compañía prevé alcanzar este año los 250.000 barriles diarios de petróleo no convencional y seguir acelerando el desarrollo durante los próximos ejercicios. "Vamos a producir más de medio millón de barriles solamente en Vaca Muerta" , aseguró.

Horacio Marín YPF Arpel 2026 "Argentina va a ser uno de los principales exportadores de LNG del mundo e YPF va a estar entre los diez primeros exportadores globales", afirmó Horacio Marín en la Conferencia Arpel 2026.

En paralelo, el proyecto Argentina LNG aparece como la iniciativa más transformadora para la compañía y para el país. Marín reveló que YPF se encuentra ultimando detalles para lanzar el financiamiento de una obra que demandará inversiones por alrededor de u$s24.000 millones en infraestructura. "Este mes es el objetivo de salir con todo para el project finance. Es el project finance más grande de la historia de Latinoamérica", sostuvo.

El ejecutivo explicó que el desarrollo completo de la cadena de GNL podría movilizar inversiones totales cercanas a los u$s50.000 millones y convertir a la Argentina en un actor de peso en el comercio global de gas. "Argentina va a ser uno de los principales exportadores de LNG del mundo e YPF va a estar entre los diez primeros exportadores globales", afirmó.

La estrategia diseñada por la compañía busca reducir riesgos y mejorar la rentabilidad mediante la integración de activos petroleros y gasíferos. En ese sentido, Marín explicó que YPF decidió migrar desde la ventana de gas seco hacia áreas de wet gas en Vaca Muerta, una decisión que permite obtener ingresos tanto por gas como por líquidos asociados. "Tenemos tres áreas dedicadas al wet gas. Eso permite que el proyecto sea rentable incluso a muy bajos precios", señaló.

La compañía también está avanzando en un modelo de integración total con sus socios internacionales. Según detalló, todos los participantes del proyecto LNG tendrán participación proporcional en toda la cadena de valor, desde el upstream hasta la licuefacción y exportación. "Todos tenemos el mismo porcentaje en toda la cadena. Esa es la clave para que funcione bien Argentina LNG", explicó.

Entre los anuncios más relevantes, Marín anticipó un fuerte crecimiento de las exportaciones de petróleo hacia Chile. Según detalló, desde 2027 comenzará una primera etapa con 180.000 barriles diarios, volumen que ascenderá a 360.000 barriles y alcanzará los 550.000 barriles diarios en 2028.

Para sostener ese crecimiento, YPF incrementará su actividad de perforación y completación de pozos. Actualmente opera con 18 equipos contratados y prevé superar los 25 equipos en los próximos años.

Además, la empresa reorganizó su estructura interna en cuatro grandes unidades de negocio: petróleo, gas para mercado interno, LNG y exploración. "Son cuatro proyectos distintos", explicó Marín, quien remarcó la necesidad de gestionar cada segmento de forma independiente para maximizar la eficiencia operativa. En modo mundiales, hoy se las llaman las cuatro estrellas, pero podrían ser cinco en total.

image Horacio Marín dijo que YPF incrementará su actividad de perforación y completación de pozos. Actualmente opera con 18 equipos contratados y prevé superar los 25 equipos en los próximos años.

El CEO también proyectó un cambio estructural en el mercado gasífero argentino. A medida que aumente la producción de petróleo, crecerá el volumen de gas asociado, reduciendo la necesidad de perforar específicamente para abastecer la demanda doméstica. "YPF prácticamente no va a necesitar perforar pozos de gas para el mercado interno a partir de 2029", aseguró.

Esa mayor disponibilidad de gas podría traducirse en una ventaja competitiva para el país. "Argentina va a ser uno de los cuatro o cinco países con la energía más barata del mundo", expresó.

Marín consideró que esa disponibilidad de energía abre oportunidades para nuevas inversiones industriales, particularmente en petroquímica. Sin embargo, aclaró que YPF no buscará participar directamente en esos negocios. "El mayor valor que le puede dar YPF al país es desarrollar plenamente Vaca Muerta. La riqueza la generan los privados", sostuvo.

El ejecutivo también se refirió al desembarco de nuevas compañías internacionales en la cuenca neuquina y destacó el ingreso de jugadores como Continental Resources. "Me encanta que ingresen porque aportan experiencia internacional y desafían los límites establecidos", señaló, después de identificar entre el auditorio a los directivos de la compañía de Harold Hamm.

Respecto del offshore, ratificó la apuesta de YPF junto a Eni para avanzar en exploración en Uruguay y anticipó que las definiciones sobre la perforación podrían llegar hacia fin de año. "Soy muy positivo. Tendríamos que tener muy mala suerte para que no se dé", afirmó. De hecho, según pudo saber este medio, Uruguay tiene una hoja de hasta ocho años para contar con ese potencial de hidrocarburos. Y Ancap ya lo sabe.

En materia de precios internacionales, Marín reveló que la empresa había diseñado su plan de negocios considerando escenarios de petróleo más bajos que los actuales. "Nos preparamos para precios bajos y vinieron precios altos, así que vamos a tener resultados bastante extraordinarios", indicó.

Ese desempeño, aseguró, permitirá que la compañía llegue fortalecida a 2027, un año que considera clave para consolidar la transformación de YPF.

Finalmente, el CEO dejó una definición que trascendió los números y los proyectos. Para Marín, el desarrollo energético puede convertirse en el motor que permita a la Argentina aprovechar definitivamente su potencial económico. "Veo un futuro muy bueno para la Argentina. Nuestra industria va a aportar muchísimo a la economía y el país finalmente se está encaminando hacia su potencial", concluyó.