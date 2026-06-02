Daniel González destacó el cambio económico y el potencial energético del país: "Argentina vuelve a ser un país invertible"

El ministro coordinador de Energía y Minería de la Nación aseguró que Argentina atraviesa una "tormenta perfecta en positivo" para el desarrollo de sus recursos naturales. Destacó el crecimiento de Vaca Muerta, defendió las reformas impulsadas por el Gobierno y afirmó que el país recupera la confianza de los inversores internacionales.

. "Estamos recorriendo el camino para volver a convertirnos en un proveedor responsable y confiable de productos energéticos para el mundo", indicó Daniel González en la Conferencia ARPEL 2026.

La Argentina atraviesa uno de los momentos más favorables de su historia reciente para el desarrollo energético. Esa fue la definición que dejó Daniel González , ministro coordinador de Energía y Minería de la Nación, durante la apertura de la Conferencia ARPEL 2026 , que se realiza en el Hilton de Puerto Madero y reúne a los principales referentes de la industria energética de América Latina.

Frente a empresarios, funcionarios y ejecutivos del sector, González aseguró que el país vive una "tormenta perfecta en positivo", producto de la combinación entre el desarrollo de Vaca Muerta, el nuevo escenario energético global y las reformas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

"Argentina es un país distinto al que habrán visitado hace un tiempo" , afirmó el funcionario al iniciar su exposición.

Si bien destacó el protagonismo que adquirió Vaca Muerta en los últimos años, remarcó que el potencial energético argentino va mucho más allá del shale neuquino. "Todos hablamos de Vaca Muerta, obviamente, pero para nosotros es mucho más que Vaca Muerta. El petróleo convencional y el gas convencional siguen siendo una parte importante de nuestra economía y de nuestra industria" , señaló.

Sin embargo, reconoció que el crecimiento de la formación neuquina está transformando el perfil energético del país y generando expectativas a nivel internacional. "Lo que está pasando en Vaca Muerta sorprende a muchos y muestra un futuro muy promisorio" , sostuvo.

Para González, el momento actual resulta excepcional porque coincide con una etapa de fuerte expansión productiva y mejoras constantes en la eficiencia operativa. "Estamos en una etapa donde vemos cómo la actividad crece, la producción crece, pero la productividad no para de crecer. Las fronteras de Vaca Muerta se siguen expandiendo", destacó.

El funcionario también se refirió a uno de los debates que atravesó varios paneles de la conferencia: la posibilidad de replicar el modelo de desarrollo no convencional argentino en otros países de la región. "No tengo ninguna duda de que es replicable en muchos otros lados. No somos ningunos genios", afirmó.

No obstante, aclaró que el éxito alcanzado en la Argentina fue el resultado de un largo proceso de construcción de consensos entre múltiples actores. "Haber obtenido esa licencia social para desarrollar recursos no convencionales no ha pasado en todos lados", explicó.

Según González, uno de los factores diferenciales fue la capacidad de articular intereses entre provincias productoras, gobierno nacional, municipios, empresas operadoras, compañías de servicios, sindicatos y comunidades locales. "Tener un alineamiento entre todos esos actores es algo que se logra a lo largo del tiempo, requiere mucha paciencia y mucho compromiso", señaló.

El funcionario consideró además que el contexto internacional juega hoy a favor de la Argentina. En ese sentido, sostuvo que la agenda global volvió a priorizar la seguridad energética por encima de algunos de los postulados más ambiciosos de la transición energética. "No es que la transición energética se haya acabado, pero claramente las prioridades han cambiado", afirmó.

A su entender, los conflictos geopolíticos y la necesidad de garantizar abastecimiento están revalorizando regiones alejadas de las zonas de tensión internacional, una situación que beneficia directamente a América Latina y particularmente a la Argentina. "Ha puesto a regiones alejadas de los conflictos geopolíticos en el centro del interés de muchos países e inversores", aseguró.

González también vinculó las oportunidades energéticas con la transformación económica que atraviesa el país. "Argentina está transitando un cambio tremendo. Un cambio cultural, social y económico", manifestó ante un auditorio repleto de 600 empresario e inversores de 25 países distintos.

En ese marco, destacó las medidas implementadas por la administración de Javier Milei para estabilizar la macroeconomía y mejorar las condiciones para la inversión. "El país no solo ha ordenado la macroeconomía, sino que vuelve a ser un país invertible", sentenció.

Según el funcionario, la recuperación de la confianza internacional será clave para consolidar a la Argentina como proveedor global de energía. "Estamos recorriendo el camino para volver a convertirnos en un proveedor responsable y confiable de productos energéticos para el mundo", indicó.

González también puso el foco en el rol que el Gobierno asigna al desarrollo de los recursos naturales, tanto en energía como en minería. "No tenemos ninguna duda de que Argentina tiene una obligación con las futuras generaciones de desarrollar responsablemente sus recursos naturales", aseguró.

Pero aclaró que la discusión no pasa solamente por la forma en que se desarrollan esos recursos, sino también por la velocidad. "Desarrollar responsablemente también implica hacerlo con velocidad, y en eso estamos trabajando", aseveró.

El funcionario repasó además las reformas regulatorias impulsadas en los últimos meses para incentivar inversiones y reducir la intervención estatal en el sector. "Hemos cambiado la Ley de Hidrocarburos, emitido decretos, resoluciones y disposiciones para hacer de este sector un sector realmente libre, con la mínima intervención del Estado", destacó.

En línea con la visión económica del Gobierno, González sostuvo que el rol de la administración pública debe limitarse a generar condiciones para que el sector privado despliegue inversiones. "Nuestro trabajo es tocar dos o tres cosas, crear las condiciones y corrernos para que el privado desarrolle nuestros recursos", explicó.

A su juicio, la calidad del entramado empresarial argentino facilita ese proceso. "Estamos orgullosos del sector privado que tenemos en la Argentina. Son compañías que funcionan bien, están comprometidas y están dispuestas a invertir", señaló.

Finalmente, el coordinador de Energía y Minería dejó un mensaje optimista sobre el futuro del país y el papel que jugarán la energía y la minería en la economía nacional. "El futuro es muy promisorio. Ya no es algo que va a pasar, está empezando a pasar", concluyó.

Con un discurso centrado en la competitividad, la inversión privada y el aprovechamiento acelerado de los recursos naturales, González buscó transmitir a los referentes internacionales reunidos en Buenos Aires que la Argentina atraviesa una nueva etapa. Una etapa en la que Vaca Muerta, el petróleo, el gas y la minería aparecen como pilares centrales de una estrategia orientada a posicionar al país como uno de los principales proveedores energéticos del mundo.