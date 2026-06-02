NJ Ayuk, de African Energy Chamber: "Olviden la transición energética, hablemos de sumar energía"

El presidente ejecutivo de la African Energy Chamber llamó a fortalecer la producción de petróleo y gas, defendió la seguridad energética como prioridad global y propuso construir un corredor energético entre África y América Latina.

NJ Ayuk, Executive Chairman de la African Energy Chamber (AEC), retomó uno de los lemas más conocidos de la política energética estadounidense para sintetizar su posición: "Perfora, bebé, perfora".

En un encendido discurso durante la Conferencia ARPEL 2026 que se desarrolla en Buenos Aires , NJ Ayuk, Executive Chairman de la African Energy Chamber (AEC) , lanzó una fuerte defensa de la industria de los hidrocarburos, cuestionó el rumbo de la transición energética impulsada en los últimos años y llamó a América Latina y África a profundizar su cooperación para garantizar seguridad energética, inversiones y desarrollo económico.

La African Energy Chamber representa a la industria energética de más de 40 países africanos y busca consolidar una agenda común con América Latina para fortalecer el desarrollo de petróleo, gas e infraestructura energética. "Olviden la transición. Está muerta. Hablemos de adición. Demos a la gente lo que necesita" , afirmó Ayuk ante ejecutivos, funcionarios y representantes de empresas de toda la región.

El dirigente africano sostuvo que el mundo atraviesa un momento decisivo para el sector energético y consideró que las prioridades globales han cambiado. En ese contexto, reivindicó la necesidad de incrementar la oferta energética en lugar de restringirla. "En África creemos que este es un momento para sumar energía, no para restarla" , señaló.

Ayuk remarcó que la seguridad energética se convirtió en una de las principales preocupaciones globales y destacó el papel que pueden desempeñar América Latina y África como regiones proveedoras de recursos estratégicos en un escenario internacional cada vez más complejo.

"La seguridad energética es una gran parte de lo que hacemos. A veces resulta una posición solitaria cuando defendemos la necesidad de perforar más gas natural, pero hoy es más importante que nunca", sostuvo.

El referente africano destacó que aún existen enormes déficits energéticos en su continente. Según explicó, más de 600 millones de africanos todavía carecen de acceso a la electricidad y cerca de 1.000 millones de personas no cuentan con tecnologías de cocción limpias.

Además, alertó que el uso masivo de biomasa continúa provocando alrededor de medio millón de muertes al año. "Nos dijeron durante demasiado tiempo que construyéramos menos, produjéramos menos y pagáramos más por la energía. Eso no puede seguir ocurriendo", afirmó.

Un puente energético entre África y América Latina

Uno de los principales ejes de su participación estuvo centrado en la necesidad de fortalecer los vínculos entre ambas regiones.

NJ Ayuk de African Energy Chamber Conferencia Arpel 2026 Argentina

Ayuk aseguró que existen enormes oportunidades para desarrollar un corredor institucional y comercial que permita incrementar inversiones, compartir experiencias regulatorias y generar nuevos proyectos de exploración y producción. "Este es un gran momento para que las empresas de América Latina exploren nuevas oportunidades de crecimiento, se asocien con otros actores y prosperen", indicó.

Según el ejecutivo, tanto África como América Latina poseen recursos energéticos abundantes, necesidades similares de infraestructura y una oportunidad única para posicionarse como protagonistas de la nueva geopolítica energética mundial.

Críticas a Europa y a las políticas de transición

Durante su exposición también cuestionó duramente algunas políticas energéticas impulsadas en Europa en los últimos años. "No vuelvan a esos tiempos que vemos en Europa, donde los burócratas deciden quién paga más o quién paga menos por la energía", advirtió ante un auditorio que lo aplaudió ferovorosamente.

Ayuk advirtió sobre los riesgos de que los gobiernos intenten seleccionar tecnologías ganadoras o perdedoras, argumentando que esas decisiones terminan perjudicando tanto a la industria como a los consumidores. "No debemos permitir que los políticos elijan ganadores y perdedores. Cada vez que eso sucede, la gente común y nuestra industria terminan perdiendo", señaló.

Sin dudas, el momento más contundente de su intervención llegó al referirse al papel de los hidrocarburos en el desarrollo económico y social. "Mucha gente en África no siente vergüenza por el petróleo. Creemos que el petróleo tiene un gran papel que desempeñar en nuestro futuro energético", aseguró.

En esa línea, llamó a los países productores a defender sus recursos naturales y evitar discursos que cuestionen la legitimidad de la actividad. "Nunca se disculpen por producir energía que impulsa el florecimiento humano y ayuda a desarrollar al mundo", expresó.

Incluso retomó uno de los lemas más conocidos de la política energética estadounidense para sintetizar su posición: "Perfora, bebé, perfora".

Un mensaje para la región

Ayuk concluyó su participación destacando que la discusión energética global ya no puede centrarse únicamente en objetivos climáticos, sino también en garantizar acceso, crecimiento económico y competitividad. "No tenemos hacia dónde hacer la transición si no tenemos energía. ¿Vamos a pasar de la oscuridad a la oscuridad? Nadie quiere respirar aire limpio en la oscuridad", afirmó.

Para el presidente de la African Energy Chamber, América Latina tiene una oportunidad histórica para consolidarse como un polo energético global junto con África, aprovechando sus recursos naturales, su potencial exportador y la creciente demanda internacional de energía segura y confiable. "Estén orgullosos de su industria energética. Sigan construyendo, sigan produciendo y no tengan miedo de decir: perfora, bebé, perfora", concluyó.