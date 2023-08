Báez sigue de racha: alcanzó 11 triunfos al hilo

Con la confianza en alza, Sebastián Báez logró la primera victoria de su carrera en el US Open. El tenista bonaerense, N°32 del ranking mundial y que viene de obtener dos títulos ATP 250 consecutivos (Kitzbühel y Winston Salem), debutó en Flushing Meadows con un sólido triunfo sobre el croata Borna Coric (23°) por 7-5 7-5 y 6-1 en 2h 35m para avanzar a la segunda ronda, en la que enfrentará al brasileño Felipe Meligeni Alves (168°). Para Báez se trató de su primera victoria en el cuadro principal del Major estadounidense y, al mismo tiempo, consiguió su 11° triunfo consecutivo en lo que ya es la mejor racha de su carrera. En otra presentación argentina del martes, Facundo Díaz Acosta (94°) no pudo con el gigante John Isner (157° y ex 8°) y cayó por 6-4, 6-3 y 7-6 (1). Lo mismo le ocurrió a Diego Schwartzman (114°), quien perdió con el francés Arthur Rinderknech (73°) por 6-3, 6-4 y 6-2.