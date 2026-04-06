Artemis 2 rompió un récord histórico y sus astronautas ya son los humanos que más se alejaron de la Tierra

La cápsula Orión superó la marca del Apolo 13 al alejarse más de 406.000 kilómetros del planeta. Este lunes, la misión también se prepara para sobrevolar la cara oculta de la Luna.

Artemis 2 ya es el cohete tripulado que más lejos de la Tierra ha llegado.

Los astronautas de Artemis 2 batieron este lunes el récord de mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra al superar la histórica marca del Apolo 13 , vigente desde 1970. A bordo del módulo Orión , la tripulación alcanzó los 406.676 kilómetros , en un nuevo hito de la exploración espacial.

La misión de la NASA logró la nueva plusmarca cuando la nave, bautizada por la tripulación como “Integrity” , se ubicó a 252.752 millas de la Tierra (406.676 kilómetros), por encima de las 248.655 millas (400.171 kilómetros) que había registrado el Apolo 13 hace más de 55 años.

El momento se produjo cerca de las 14.57 de Buenos Aires , según reportó NBC y confirmó la propia agencia espacial.

“ Hoy, en nombre de toda la humanidad, están superando esa frontera ”, les transmitió desde el Centro de Control Jenni Gibbons, la operadora de la cápsula, al recordar la marca establecida en 1970 por James Lovell, Jack Swigert y Fred Haise .

El canadiense Jeremy Hansen respondió con un mensaje cargado de simbolismo: “ Al superar la mayor distancia que los humanos jamás hayan recorrido desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y hazañas de nuestros predecesores ”. Luego agregó que esperan que la nueva marca “ no sea efímera ” y sirva como desafío para las próximas generaciones.

Cuándo pasarán por la cara oculta de la Luna

Otro de los momentos más esperados de la órbita lunar llegará este lunes con el paso de Artemis 2 por la cara oculta de la Luna, una región que los astronautas podrán fotografiar y observar con sus propios ojos por primera vez en más de medio siglo.

Se estima que a las 19.44 de la Argentina se producirá una pérdida de comunicación de unos 40 minutos, mientras la cápsula atraviesa la zona detrás del satélite natural. Durante ese tramo, el módulo —equipado con 32 cámaras— recopilará imágenes y datos para estudiar con mayor detalle esa cara del satélite que permanece oculta desde la Tierra por la rotación sincrónica lunar.

La última vez que un ser humano contempló esa región fue en 1972, durante la misión Apolo 17, la última expedición tripulada que llegó a la superficie lunar. Desde entonces, nadie había vuelto a observar directamente esa zona hasta este histórico sobrevuelo de Artemis 2.