Bitcoin crece más de 4% por la posibilidad de un alto al fuego en Medio Oriente + Seguir en









Un plan delineado por Pakistán fue recibido por Estados Unidos e Irán, que implica la reapertura del estrecho de Ormuz.

Cómo opera el mercado cripto hoy. Kaboompics.com

El mercado de criptomonedas reacciona a buenas noticias sobre el conflicto en Medio Oriente. Bitcoin (BTC) sube y supera la barrera de los u$s69.000, según Binance, luego de que Estados Unidos e Irán reciban un plan de Pakistán para lograr el alto al fuego.

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La criptomoneda reina sube 4,1%, y cotiza a u$s69.739,83. En tanto, Ethereum (ETH) sigue esa línea y crece 5,3% hasta los u$s2.151,68, y entre las altcoins resaltan los crecimientos de Solana (+3,5%) y XRP (+4,2%).

Embed Las criptomonedas, a la espera de señales de la guerra Frente a la incertidumbre marcada en la guerra entre Estados Unidos e Irán, Pakistán presentó un plan de dos niveles para que cese el fuego y se reabra el estrecho de Ormuz. En ese sentido, el informe indica que todos los elementos de la propuesta debían ser acordados antes del lunes.

Anteriormente, el medio estadounidense Axios había informado que Washington, Teherán y mediadores regionales estaban discutiendo un posible alto el fuego de 45 días como parte de un acuerdo de dos fases que podría conducir a un fin permanente del conflicto.

Los inversores también evaluaron los datos de nóminas de EEUU más fuertes de lo esperado, que reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría mantener las tasas de interés elevadas por más tiempo.