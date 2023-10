CGT: confianza ciega en candidato más afín desde vuelta de la democracia

Abrazada al candidato que mejor la interpreta desde la vuelta de la democracia y confiada en su desempeño electoral, la CGT aguarda un resultado favorable para Sergio Massa en el debate para reanudar el proselitismo callejero que mejor le sienta. Así caracterizaron esta etapa de la campaña dirigentes de la "mesa chica" de la central obrera, comprometidos en un activismo preelectoral que, advierten, no perciben con igual intensidad en otros sectores de U nión por la Patria .

La instancia clave de cara a cara entre los cinco postulantes para la Presidencia encuentra a la mayor central sindical como responsable de un despliegue de seis actos consecutivos a favor de Massa que arrancaron en julio, con la recepción a la fórmula de UP en el salón Felipe Vallese, siguió el mes siguiente con una concentración en el estadio de Malvinas Argentinas y se reanudó a toda máquina luego de las PASO con una manifestación en Tucumán junto a gobernadores, otra frente a Economía y dos más en el Congreso para acompañar el debate de Ganancias.

Otro que no ocultó entusiasmo, pese a haber sido de los pocos que se reunió con Javier Milei (luego explicó que lo hizo para interiorizarlo sobre el mecanismo de indemnizaciones en la construcción) fue Gerardo Martínez, convencido de que Massa es "el candidato que mejor interpreta" al movimiento obrero desde el regreso de la democracia. "Totalmente. Es quien no solamente tiene en su agenda mejorar la puja distributiva para contribuir a la movilidad social ascendente sino también quien genera una relación entre el capital y el trabajo virtuosa y entendiendo que sin empresas no hay trabajadores ni a la inversa, donde el Estado es un protagonista esencial para el desarrollo, la producción y el trabajo".