Reforma laboral: la CGT prepara una apelación contra el traspaso de causa clave al Contencioso Administrativo

Aseguran que falta que la Cámara de Apelaciones del Trabajo defina si se declara competente en el expediente. Si lo hace, debería definir la Corte Suprema.

El último fallo de la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal agregó este martes un nuevo capítulo a la batalla judicial por la reforma laboral . El escrito concedió el pedido del Gobierno para que la causa contra la ley iniciada por la CGT pase del fuero Laboral al Contencioso Administrativo. Desde la central obrera afirman que el conflicto de competencia no está resuelto y planean una apelación para pedir que siga en el Laboral. Aseguran que todo se resolverá en la Corte Suprema.

Más allá de las cuestiones técnicas, lo que está en juego es la vigencia de la reforma laboral. El 30 de marzo la Confederación General del Trabajo (CGT) logró una cautelar que suspendió 82 artículos de la ley hasta que se resuelva si son constitucionales o no. El Gobierno apeló en diferentes instancias y consiguió dejar sin efecto esa suspensión, aunque todavía nadie resolvió la cuestión de fondo. Para ello, en la Casa Rosada quieren que sea el Contencioso Administrativo.

Más allá del tono imperativo del fallo del Contencioso Administrativo, desde el equipo jurídico de la CGT afirmaron a Ámbito que todavía no está resuelto que la causa deba ir ahí. "El juez (laboral) interviniente Raúl Ojeda dijo yo también soy competente. Por lo tanto, ahí se crea el conflicto de competencia. Lo resolvió una cámara y está para ser tratado en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Calculo que que se va a elevar prontamente, porque hay mucho movimiento en el expediente laboral", explicaron.

Es decir, hay dos fueros que reclaman tener la competencia sobre la causa iniciada por la CGT. El Gobierno dice que corresponde al Contencioso Administrativo porque es contra la decisión de uno de los poderes del Estado (el Legislativo) y la central obrera que debe ser el Laboral, el especializado para tratar cuestiones entre empleadores y empleados. Además de la cuestión jurídica, por lo bajo, cada uno tilda de tendencioso al fuero que rechaza.

Todavía faltan algunos pasos antes de que se resuelva el conflicto de competencia, explican desde la CGT. Ahora es el turno de la Cámara de Apelaciones del Trabajo . Si se declara competente el que debe resolver es la Corte Suprema.

cgt con diputados del pj La CGT centró en el ámbito judicial su estrategia para frenar la reforma laboral.

La CGT prepara una apelación y denuncian presiones del Gobierno

Tras el fallo en contra, la CGT prepara una nueva apelación y promete seguir hasta la Corte Suprema hasta lograr la inconstitucionalidad de la reforma laboral. Denuncian que el Gobierno presiona a la Justicia y logra que el expediente avance en tiempo record. "Esto no es un procedimiento usual, no son los tiempos que se manejan en la justicia", afirman desde el equipo jurídico de la central.

Señalan, además, que la Cámara del Contencioso Administrativo ni siquiera citó al fiscal interviniente en la causa, quién opinó que la competencia le corresponde al Laboral. "En ningún apartado de la resolución de la sala nombran el dictamen fiscal. Con lo cual esto ya lo tenían escrito, ya estaba armado y están cumpliendo el pedido del Estado Nacional", denuncian desde la CGT.

En cuanto a los próximos pasos de la causa, desde la central obrera advierten que faltan algunas cuestiones por resolver. Tras denunciar presiones del Gobierno, la central recusó a los jueces Víctor Pesino y su colega María Dora González de la sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que dejó sin efecto la suspensión de los artículos que había dictado Ojeda. Dentro de la CGT deslizan que recibieron "pagos" por el fallo. En particular, señalaron que el día después el Gobierno pidió una extensión por 5 años para Pesino, quien está por llegar al límite de 75 años.

"Planteamos la nulidad de la resolución del efecto suspensivo de la media cautelar, pedimos el apartamento. Todo eso está pasando en la sala VIII que ya está integrada por otros jueces para tratar el tema de la recusación. Esto puede llegar a demorar un poco", explicaron a este medio desde el equipo jurídico de la CGT.

"Hasta tanto esto no se resuelva, Ojeda no va a mandar el expediente al Contencioso Administrativo, porque está planteada la cuestión de incompetencia, así que la Cámara de Apelaciones del Trabajo también expedirse respecto de esto. ¿Qué va a decir la Cámara de Apelaciones del Trabajo? La verdad que no lo sé", admitieron desde la CGT.