Marcha de la CGT: el mapa de cortes de la movilización por el del Día del Trabajador

La mayor afluencia será cerca de las 15 de este jueves. Conocé el detalle de los cortes, vallados y controles en el centro porteño.

La Confederación General de Trabajadores (CGT) marchará este jueves a plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador. La central obrera llamó a movilizarse desde las 15 y se espera una nutrida manifestación en la que confluirán sindicatos, movimientos sociales, partidos opositores y otros actores.

En respuesta, el Gobierno prepara un fuerte operativo que incluye cortes de calles y controles en el centro porteño. Más allá del epicentro en Plaza de Mayo, también se esperan que surjan distintos puntos de concentración en la Ciudad.

La movilización impactará sobre un amplio corredor del centro de la Ciudad de Buenos Aires , con interrupciones que se irán aplicando de manera progresiva desde las 13, en función del avance de las columnas.

Entre las principales arterias comprometidas aparecen la Avenida de Mayo, Bernardo de Yrigoyen, Entre Ríos, Callao, Luis Sáenz Peña y Virrey Ceballos. También habrá complicaciones en la traza de la Avenida 9 de Julio, junto con Diagonal Norte y Diagonal Sur, además de calles clave como Alsina, Carlos Calvo y Avenida Belgrano.

Los puntos más críticos de circulación se concentrarán en los cruces de Avenida de Mayo con 9 de Julio y en el eje de las diagonales, donde se espera el mayor nivel de congestión.

El fuerte operativo de seguridad y despliegue

El Gobierno montará un operativo con fuerte presencia en el área de Plaza de Mayo, donde se instalarán vallados y controles en los accesos a la Ciudad. En total, se desplegarán cerca de 1.000 efectivos.

La Policía de la Ciudad tendrá a su cargo el seguimiento de la movilización, mientras que las fuerzas federales se ubicarán detrás del perímetro de la Casa Rosada. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que se intentará aplicar el protocolo antipiquetes, pero con la premisa de evitar una escalada de tensión.

El esquema de vallado apunta a ordenar la circulación de las columnas, limitar su contacto con las fuerzas de seguridad y resguardar los edificios públicos en la zona.