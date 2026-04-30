Marcha de la CGT: cómo será el megaoperativo y dónde serán los cortes, vallados y controles por la movilización a Plaza de Mayo

El Gobierno activa un operativo especial en el centro porteño con cortes, vallados y controles desde el mediodía por la movilización sindical a Plaza de Mayo.

Columnas sindicales y organizaciones sociales marcharán hacia Plaza de Mayo desde el mediodía en el marco del Día del Trabajador.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convoca una marcha a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador este 30 de abril, mientras desde el mediodía miles de manifestantes comenzarán a ingresar al centro porteño por distintas arterias bajo un operativo de seguridad reforzado y cortes de tránsito progresivos.

A partir de las 11 de la mañana , el centro de la Ciudad de Buenos Aires modificará su circulación habitual con la llegada de columnas sindicales y organizaciones sociales que avanzarán hacia Plaza de Mayo. El acto central está previsto para las 15 horas, donde se leerá un documento con críticas a las políticas del gobierno de Javier Milei.

Las principales arterias afectadas por la movilización serán Avenida de Mayo, Bernardo de Yrigoyen, Entre Ríos, Callao, Luis Sáenz Peña, Virrey Ceballos, Avenida 9 de Julio, Diagonal Norte, Diagonal Sur, Alsina, Carlos Calvo y Avenida Belgrano, entre otras vías clave del microcentro porteño.

El centro porteño tendrá cortes, vallados y controles por el avance de la movilización convocada por la CGT.

El Gobierno informó que desde las 13 comenzarán a aplicarse cortes de tránsito de forma dinámica, a medida que avancen las columnas. Los puntos de mayor congestión estarán en Avenida de Mayo y 9 de Julio, Diagonal Norte y Diagonal Sur, además del cruce con la 9 de Julio.

Quiénes marchan y cómo se organizan las columnas

Distintos gremios y movimientos sociales confirmaron su participación en la movilización. Entre ellos se encuentran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Camioneros, la UOCRA, bancarios, UDA, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (SITIA), organizaciones de jubilados y sectores de las dos CTA.

Las concentraciones comenzarán cerca del mediodía en distintos puntos del centro: la UTEP en Bernardo de Yrigoyen y Avenida de Mayo, Camioneros en 9 de Julio y Belgrano, la UOCRA en su sede de Avenida Belgrano 1870, UPCN en Diagonal Sur y Alsina y Obras Sanitarias en Defensa e Hipólito Yrigoyen.

CGT drone marcha 18 (2) Gremios como Camioneros, UOCRA, ATE y la UTEP participarán de la jornada de protesta.

Cómo será el megaoperativo de seguridad y el despliegue de fuerzas

El operativo de seguridad incluirá vallados en Plaza de Mayo, controles en accesos a la Ciudad y el despliegue de alrededor de 1.000 efectivos. La Policía de la Ciudad seguirá el avance de las columnas, mientras las fuerzas federales permanecerán detrás del perímetro de Casa Rosada.

Desde el Ministerio de Seguridad se indicó que se buscará aplicar el protocolo antipiquetes sin elevar la tensión con los manifestantes. El objetivo del vallado es evitar el contacto directo entre columnas y fuerzas de seguridad, además de contener la protesta en el perímetro de edificios públicos.

Qué reclama la CGT

La CGT convocó la marcha en rechazo a la política económica, la reforma laboral y los cambios en el sistema aduanero. El reclamo se enmarca bajo la consigna de “trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”, con pedido de utilizar banderas argentinas como símbolo central.

ATE anunció además un paro en organismos estatales para facilitar la movilización, lo que podría generar impacto en dependencias públicas, transporte, trámites y vuelos, aunque no se trata de un paro general.