Charlas de quincho

El Congreso muy activo en tiempo de descuento. Guerra de encuestas (y apuestas). Pulsean voto a voto, y declaración a declaración. Se reacomoda la oposición, también en el Parlamento. Llueve (y es positivo), pero hay inundaciones y granizo (negativo).

Debate decisivo: Milei y Massa pulsean voto a voto, y declaración a declaración.

Declaraciones altisonantes, hasta de miembros de la Iglesia. El dólar algo más tranquilo, pero los aumentos de principios de mes agregan tensión, mientras el ministro (Massa) hace equilibrio entre adherentes y opositores. El radicalismo “oficialista” bajó los decibeles, mientras Macri se consolidó como la cara de la oposición. Empresarios, nerviosos, buscan más datos. El último debate será clave. Para colmo, Boca perdió la Libertadores. Seguidilla de reuniones formales, e informales, multiplicaron versiones y rumores de ambos candidatos, en una cantidad inusual de Quinchos. Veamos:

Moderado Febril se torna el ritmo de campaña con candidatos ya agotados (igual que la gente), y en un sube y baja frenético en el cual sobran las divisiones, y faltan coincidencias. Tanto así que las performances se van delineando más por los “errores”, de actos o declaraciones de cada uno de los dos sectores en pugna, que por las propuestas e ideologías. Esto, a su vez, justifica las “bajas” y los “llamados a silencio” que se van registrando alternativamente con el humor que marcan las encuestas que, aunque ya no son demasiado creíbles, siguen estando en primera plana. En el caso del libertario Javier Milei, tanto el ”dólar alto”, o el “mejor que explote todo ya”, de Patricia Bullrich, junto con las poco felices consideraciones de Diana Mondino, o las de Alberto Benegas Lynch, no fueron justamente una gran ayuda. También se registró el fuerte cambio en la campaña, que incluyó hasta el look del candidato (ahora ya sin su clásica campera de motoquero, casi desaparecida la motosierra, y hasta con su cabellera un tanto más ordenada). Por supuesto, también cambió el tono, bajó bastante los decibeles; es más moderado en las exposiciones, y hasta hizo algunos videos reconociendo errores. Por el lado del ministro-candidato, Sergio Massa, que tiene las cuestiones de presencia, tono, etc., mucho más dominadas, los problemas vinieron por el lado del dólar que, aunque más quieto, sigue alto, y por la inesperada (o no tanto, según algunos) falta de combustibles que jaqueó la actividad económica, en uno de los momentos más sensibles. Igual que con Milei, también algunos “adherentes parecen puestos por el enemigo”, reconoció un funcionario político de la provincia, tal vez pensando en la insólita campaña del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en los trenes; o sobre quién recaerá la responsabilidad por los vuelos a Brasil llevando hinchas de Boca que, naturalmente, no cayeron bien en vastos sectores, y tampoco le gustaron a Massa.

Caída “Cristina hizo los deberes, y mantiene activo al Senado en plena elección”, reconoció el politólogo Rosendo Fraga en la reunión mensual con empresarios del Estudio Broda jaqueado como nunca, por los asistentes con las consultas tales como: “¿es posible revertir el resultado de la primera vuelta?”. “En la Argentina ya pasó, con la definición (Daniel) Scioli- (Mauricio) Macri en 2015” comentó el especialista disparando aún más las especulaciones. Al punto que la próxima semana se harán dos nuevos mega-almuerzos (en el Cicyp, el 15 y el 16) con cada uno de los candidatos, justo después del gran debate final que se considera “clave” a la hora de las definiciones (que será el domingo 12, a las 21), aunque hay una gran coincidencia, en este caso, de que “las 72 horas previas al balotaje serán claves”. Tal vez por eso, la regular perfomance económica que se está viviendo en esta recta final, también esté teniendo una importancia relativa. Al respecto, durante la charla del Estudio Broda se destacó que Argentina lleva 12 años sin crecimiento económico, e igual PBI que en 2011, lo que significa una caída per capita de 17%. Según anticiparon , la inflación de este año cerrará alrededor de 196,8% mientras que para el 2024 se prevé una “caída” a 150%. Por su parte, el PBI que tras la pandemia había crecido 5% (en 2022), retrocede un 2,2% este año, y se prevé un leva baja de 0,5% parea el año que viene. Destacaron, sin embargo, que “el PBI sin agro, no cayó este año”. Aunque hay mejoras en la economía de China (hoy el principal cliente de Argentina) en general, el mundo no va a ayudar”, especificaron tras destacar que (la Argentina) ostenta hoy un importante atraso cambiario, y va a llegar al 31 de diciembre con reservas netas de alrededor de 12.000 millones. Otro dato importante fue que “gane quien gane, habrá un nuevo acuerdo con el FMI”, mientras que se consideró que “el primer semestre (del ´24) ya está jugado”.

Pase Cada mesa era un mundo aparte en la los 80 años de ALPI en el histórico Club Español de Montserrat, en plena 9 de julio, sin embargo, el hilo conductor en todos los casos, entre locales y extranjeros, eran las especulaciones sobre los próximos comicios y sus eventuales resultados. Alli departían, entre otros, el titular de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss; el presidente del Comafi, Guillermo Cerviño; el embajador Archibaldo Lanús, o el cónsul general de España, Fernando García Casas, entre otros varios. Sin embargo, las palmas esa noche se las llevó el ahora “saliente” de la Fundación Mediterránea, Carlos Melconian, acosado ahí por los periodistas presentes que querían saber si era cierto su pase del frustrado equipo de Patricia Bullrich (donde iba a ser el Ministro de Economía), a las filas del oficialista Sergio Massa, con todo su equipo de 70 personas. “El armenio no dijo ´ni mu´, reconoció un participante de la mesa donde recaló el mediático economista. En otros grupos, mientras, se enumeraban los aumentos recientes (como el de la nafta el pasado 1º de noviembre) y los de estos días de principios de mes, como alquileres, servicios, etc., que tampoco ayudan demasiado a Massa en esta etapa. Tanto así que tuvo que salir hasta el titular de Agricultura, el entrerriano Juan José Bahillo, a intentar explicar que “el ministro no le quiere aumentar los impuestos al campo”. “En las últimas semanas el Ministro Sergio Massa me solicitó hacer una proyección de exportaciones y simular una baja de impuestos al sector agropecuario”, explicó Bahillo al afirmar que “eso es lo que está pensando Massa y no en un aumento de impuestos”, dijo, aunque desde las entidades del campo hay alerta máxima por el contenido de la separata del Presupuesto 2024 que se envió al Congreso y que contempla todas las exenciones existentes, no solo las del sector agropecuario, e incluye también las del sector cooperativo. Tampoco nadie quedó tranquilo con las afirmaciones de Bahillo. Mientras, la hiperactiva titular de la entidad, Teresa Gonzalez Fernandez, hacía los honores a los participantes, incluyendo a Pedro Aznar quién brindó un extenso show que hizo olvidar, por unos momentos, las tensas alternativas de la política.

Topo Algo similar ocurría en el palco VIP de Massalín, en el Movistar Arena al que fueron invitados varios periodistas para el último show del mexicano Marco Antonio Solís. Por supuesto que el tema de la Libertadores y la interna de Boca, estuvieron entre los temas centrales. Casi todos los allí presentes, esperaban un triunfo de Boca que, finalmente, no se dio. y esto, según los analistas deportivo-políticos . le venía muy mal a Juan Román Riquelme que pretende la presidencia del club en las elecciones del mes que viene, pero favorecería las pretensiones de Mauricio Macri, enfrentado con el desde aquel falso “Topo Gigio” hasta ahora. La derivación política es que, además, Macri debió “bajar” el perfil en la campaña de Milei por el rechazo generado en las filas del libertario (sin mencionar las críticas dentro de Cambiemos). Por supuesto que entre tanta gente de prensa, los temas fueron de lo más variados, hasta se llegó a los faltantes de gas oil y el porque del no aprovechamiento de los biocombustibles para aliviar los faltantes. Es que si bien la seca forzó capacidad ociosa por caídas en la cosecha, el sector cuenta con una capacidad operativa que podría elevar el porcentaje de corte en gasoil del 7,5% actual al 20%.(¡). El caso, dicen, es que Argentina cuenta con una capacidad instalada de elaboración de biodiésel de 3,5 millones de toneladas anual y las fábricas de biodiésel ya existentes, están en condiciones de cumplir con este cupo, sin perder de vista los mercados externos. Entre tema y tema de Marco Antonio Solís, el conocedor explicó que queda poco aceite en Argentina este año, y habría que usarlo de la mejor manera posible, autorizando a la exportación a comercializarlo ahora localmente, y luego . modificando las condiciones de comercialización en el país para el año que viene.

