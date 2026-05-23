Los feriados no terminan: Buenos Aires tendrá otro día libre además del 25 de mayo + Agregar ámbito en









Muchos afortunados podrán disfrutar de un asueto que no todo el mundo conoce y que le dará un descanso inesperado a varios trabajadores y estudiantes.

El mes terminará con una grata sorpresa para muchos afortunados. Freepik

Con el mes llegando a su final, quienes miran el calendario de feriados saben que el lunes 25 será de alcance nacional, debido al aniversario de la Revolución de Mayo. Pero para un pequeño sector no será la única novedad a la hora de descansar antes del inicio de junio.

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No todos podrán aprovechar esta jornada poco conocida, pero significará la posibilidad de cortar la semana antes de llegar a la segunda mitad de 2026. El asueto llega gracias a una curiosa celebración que detendrá gran parte de las actividades en el lugar.

Descanso Feriados Freepik La jornada servirá para que muchos puedan afrontar el final de mayo con un descanso inesperado. Freepik

A qué se debe el feriado del 28 de mayo de 2026 Esta jornada del jueves 28 de mayo no será de alcance nacional, por lo que no formará parte del calendario oficial de feriados. Afectará solo a un sector de la provincia de Buenos Aires, ya que la localidad de Girodias, perteneciente al partido de Trenque Lauquen, celebrará su aniversario fundacional.

En este marco de festejos, las actividades del sector público tendrán descanso, al igual que los empleados del Banco Provincia. En cuanto a quienes se desempeñen en el sector privado, deberán aguardar la decisión de sus empleadores, que podrían optar por adherirse al asueto. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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