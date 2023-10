El mercado proyecta altas chances de triunfo de Milei y activa cobertura dolarizada

Sin embargo, pese a la inflación de 12%, observa que no hay un “rally” en los bonos CER, y entiende que es porque “el BCRA abrió ventanillas de liquidez para sostener la curva en pesos”. Es cierto también que el rumor dentro del mercado sobre un posible canje y suba de tasas adquiere cada vez más fuerza. “Consideramos que no hay margen para subir la tasa; si se sube, se hace de forma testimonial. La solución a la inflación no se hace con una suba de tasas”, concluye Gándara. Hasta el cierre de esta nota, el BCRA niega la posibilidad. Por otro lado, sigue intensa la demanda de activos dólar linked hasta 2026 y de bonos corporativos denominados en dólares. La búsqueda de cobertura por devaluación continúa y ya observan activos negociándose “en valores bastante caros”.

De todos modos, reconoce que a partir del 22 de octubre, el mercado se posicionará de acuerdo al programa que presente el candidato ganador o que realice una mejor performance. “El mercado cree que hay un 50-60 de probabilidades de que Javier Milei sea el próximo presidente”, destaca Gándara. A su vez, descuenta un 50% de devaluación e inflación continuando en los dos dígitos. Previo al resultado, apuesta a una postura más conservadora a través de los fondos Money Market y a protección de capital mediante activos CER y dólar linked. Javier Timerman, líder dentro de Adcap Grupo Financiero, percibe que la postura del mercado es incierta, pero sí resaltó una condición particular que los inversores elegirán para definirse: “Hoy falta un liderazgo nacional, y los mercados acompañarán o no, de acuerdo a cómo cada uno de los candidatos presidenciales vayan migrando hacia proyectos nacionales”.

En ese mismo sentido, Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, cree que “la política no está haciendo absolutamente nada para que se genere confianza, porque las medidas tienen como horizonte temporal el período electoral y profundizan desequilibrios”. Como estrategia de cobertura, optaría por los instrumentos que se basen en CER, dólar linked y dólar MEP, pero además, no descartaría equity value USA y el que pueda acceder a deuda soberana USA. “Para carteras más arriesgadas, podrían incluir deuda soberana hard dollar, pero no todos los instrumentos son para cualquier perfil de riesgo”, opina Reschini.

Para Gustavo Neffa, director de Research for Traders, octubre será un mes “donde las carteras se irán dolarizando”. De hecho, a este movimiento adjudica los vaivenes del tipo de cambio, especialmente de la última semana. Lo entiende como el típico caso de “dolarización preelectoral”, pero advierte que la brecha cambiaria pueda tocar el 130% antes de las elecciones. Y así fue. El contado con liqui ha ido extendiendo su tendencia alcista y con $822,23 el viernes y el dólar oficial fijado en $350, la brecha se disparó más del 134% hacia el fin de semana, el mayor nivel desde el 30 de agosto. De todos modos, el CCL todavía se ubica por debajo de su pico de $883, marcado tras las elecciones primarias. “Obviamente, la dolarización es la norma. Veo demasiado riesgo en los bonos soberanos, salvo para una cartera agresiva, no debería contener bonos soberanos. Sí me encantan las ON, las obligaciones negociables en dólares, y también algunos instrumentos en pesos, pero en forma reducida”, analiza Neffa.

Los analistas consultados por Ámbito insisten en que el desarrollo de los instrumentos en pesos se dan en un contexto donde la tormenta macroeconómica antecede al huracán político. Pablo Repetto, director de research de Aurum Valores, sostiene que el contexto político no contribuye a la estabilización de la moneda nacional. “Es un escenario de gran incertidumbre, más cuando las propuestas de Milei son tan disruptivas y la de Massa es de aumento del déficit fiscal financiado con emisión. Es un combo letal para los activos en pesos”, resalta el especialista.

Por último, la ausencia de previsibilidad política de cara a diciembre, genera interrogantes respecto de si el Gobierno podrá o no mantener el tipo de cambio oficial en $350 hasta diciembre. Para Adcap, el BCRA “estaría en condiciones de sostenerlo ante los ingresos de flujos del FMI”. En cambio, para PPI, observando el mercado de futuros, se empieza a avizorar que un “salto discreto del tipo de cambio oficial” sería inexorable tras un eventual balotaje. Tampoco estiman que el Gobierno pueda administrar un “tímido” reanudamiento del crawling peg. Así, la expectativa devaluatoria acumulada para noviembre y diciembre trepó a 68,6%, quedando a un paso de su máximo de 69,9%. Por el contrario, para Neffa la divisa oficial no debería subir si es Sergio Massa quien es uno de los participantes que ingresan a la segunda vuelta electoral.